Didier Gailhaud, récent directeur général délégué de Château d’Arche

Le château d’Arche est un grand cru classé de Sauternes. Un tout nouveau directeur général délégué, Didier Gailhaud, vient d'y être nommé. Celui-ci a une belle expérience dans la filière viti-vinicole puisqu’il dirigeait auparavant un château concurrent, toujours en Sauternes. Le nouveau patron a d’autres chantiers sur le feu : la promotion d’alcool, comme le whisky, que promeut Château d’Arche ou bien encore la réalisation d’un important projet hôtelier. Château d’Arche a décidé de jouer aussi la carte de l’œnotourisme, la Garonne n’est pas loin et le port de Langon non plus. Le tourisme fluvial sera sans nul doute une carte que développera Château d’Arche. Le nouveau directeur général dispose déjà d’un très bel outil. Il y a quelques mois, la propriété a inauguré de nouveaux chais de 2 500 mètres carrés dont la conception et le look ont été remarqués par les professionnels. Didier Gailhaud a trouvé un paquebot à sa mesure.

Didier Galhaud, Directeur Général Château d'Arche Copier

▶ Leader, le podcast hebdomadaire sur l'actualité économique et la vie des entreprises en Gironde