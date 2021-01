Dijon : l'artiste M. Bric colle des images en Lego au-dessus des panneaux de rue

Si vous levez la tête au détour d'une balade à Dijon (Côte-d'Or), vous verrez sans doute des petites figures en Lego au-dessus de certains panneaux de rue. Depuis novembre 2020, le dijonnais M. Bric fabrique des petites sculptures avec des briques en plastique qu'il colle un peu partout dans la capitale bourguignonne. Un premier exemple rue Guillaume-Tell, juste à côté de la gare. "Là vous avez un iPhone de toute les couleurs, en référence à la pomme dans le conte", décrit le street artist. Elle est superposé à une flèche, une autre référence au héros suisse.

A l'origine de l'idée : une balade ou une blague

Pour faire ses sculptures, l'idée lui vient de deux manières. "_Maintenant je me balade beaucoup la tête en l'air_. Donc plus ça va, plus je prends des notes. Je prends des photos, je fais des croquis à la maison puis j'écris des petits scénarios. Et un jour il y en a un qui ressort, il y a les couleurs qui arrivent et le dessin avec."

L'autre façon de concevoir ces petites sculptures arrive en faisant des blagues ou des jeux de mots avec les noms de rues de Dijon. Dans la rue Musette, M. Bric a fabriqué une réplique de l'accordéoniste Yvette Horner et de Michael Jackson. Autre fruit de son imagination, il a fabriqué une réplique de P'tit Biscuit, personnage de Shrek en pain d'épices, à côte de la boutique Mulot et Petitjean.

C'est ce qui me fait délirer, c'est comme ça que je m'exprime le mieux." M. Bric

Le dijonnais chouchoute ses créations la nuit, après le travail. "Je peux me coucher très tard sans voir l'heure passer parce que le temps passe super vite et que je me dis : "il faudrait y aller parce que je travaille demain"", sourit le quadragénaire. Mais ce n'est pas un problème, la passion prend le pas explique l'artiste.

"C'est ce qui me fait délirer c'est comme ça que je m'exprime le mieux", raconte l'artiste pour qui tout est parti d'un tableau de Madonna.

Le déclic : un tableau de Madonna en Lego

A l'origine de ces figurines, il faut remonter 10 ans en arrière. M. Bric réalise un tableau en Lego de Madonna puis se dit qu'il pourrait peut-être en faire d'autres choses. Il y a pensé pendant tout ce temps jusqu'en novembre dernier lorsqu'il s'est lancé.