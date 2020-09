Dijon : une trentaine de bénévoles participent aux vendanges citoyennes

" Finissez votre pied " entonne Eric Guyard. Le viticulteur sonne la fin de la première session des vendanges citoyennes. Les trente premiers inscrits ramassent les dernières grappes de raisins avant de déguster un verre de Chardonnay, bien mérité. Après 3 heures accroupie, Delphine, la quarantaine, se relève : " J'ai fait les vendanges quand j'étais jeune. Je voulais voir si c'était toujours aussi agréable, et effectivement ça l'est ! Et je trouve l'initiative très intéressante ces vendanges citoyennes. Cela nous permet de mieux connaître notre région, on ne la connaît pas forcément si on n' pas quelqu'un dans la vigne". A ses côtes, le jeune habitant de Dijon, Germain, essoufflé, finit son dernier aller-retour avec des grappes de raisins sur le dos : " Je suis porteur. Il y a des gens qui ramassent les grappes de raisin dans les vignes, ils le mettent dans la hotte et ensuite, je vais les vider dans une benne derrière le tracteur. Cette expérience me permet de voir autre chose que d'ouvrir la bouteille et déguster le vin" plaisante-t-il. Comme Germain, des étudiants étrangers se portent bénévole, pour l'expérience. Sophie, elle revient chaque année, pour l'ambiance, et la culture, mais surtout l'histoire de la vigne et ses maladies. Le viticulteur Eric Guyard leur a expliqué les conséquences de l'oïdium de la vigne, une maladie qui se développe avec l'humidité.

Eric Guyard guide les volontaires, il reconnaît que ce n'est pas facile, surtout sur cette parcelle. " C'est plus compliqué de vendanger sur une jeune parcelle comme la mienne, les raisins ne sont pas à la même hauteur. Et puis, c'est du raisin blanc, on différencie peu les raisins des feuilles de vigne à cause de leur couleur. C'est une habitude à prendre". La récolte fera un cépage Chardonnay, appellation Bourgogne.

L'expérience " Vign'au verre" initiée par la ville et la métropole de Dijon va au-delà des vendanges citoyennes. La ville organise une journée familiale avec pique-nique, dégustation de vins, et balade œnologique dans les coteaux de la Motte-Giron.