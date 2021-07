Dimanche 18 juillet, offrez vous un séjour à Chablis !

Ce dimanche 18 juillet, ça sera déjà le 6ème super séjour que vous offre "I love Bourgogne Franche Comté" ! Un séjour pour deux à l'"Hostellerie des Clos" à Chablis. Ca sera également l'occasion de découvrir le Chablisien : son patrimoine très riche avec l'abbaye de Reigny et de Pontingy, ses vignes, ses paysages à découvrir en VTT ou scooter électrique grâce à deux prestataires locaux. Suivez le guide, dimanche dès 10h !

L'Hostellerie des Clos à Chablis (89)

Pour gagner ce sublime séjour 3 étoiles (avec nuit, repas et petit déjeuner pour 2) , répondez à 4 questions en rapport avec les 4 interviews données dimanche entre 10h et 11h sur votre France Bleu. Des interviews en rapport avec Chablis et sa région, ça vaut le coup de prendre un papier et un crayon et de prendre quelques notes. A dimanche et plus que jamais :" I Love Bourgogne Franche Comté" !