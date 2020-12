Domaine Amélie Guillot, à Molamboz (Jura) : artisane de son vin comme de son destin

De cette si mystérieuse “erreur” de la nature à cette nature préservée dans une biodiversité qui n'a pas attendu les labels bio, le vignoble jurassien ne manque pas d’identité ! Accompagnez-nous “Sur les Routes des Vignobles Jurassiens”, de vignes en chais, mais aussi et surtout à la rencontre de passionné(e)s qui ressemblent tellement à leur terroir.

🔊 Sur la route des vignobles jurassiens est disponible en podcast. Retrouvez les épisodes de la série en suivant ce flux RSS.

Coup de foudre et goûts de foudres

C'est à Molamboz, entre Arbois et Mons-sous-Vaudrey, au nord du vignoble jurassien , que nous faisons la connaissance d'une bourguignonne qui a même réussi à convertir sa famille au Jura !

Amélie Guillot est en fait arrivée à la viticulture par concours (pour ainsi dire scolaire !) de circonstances ! Et c'est ensuite la pluie d'une première saison de vendanges qui a éclaboussé son destin, aujourd'hui trempé d'une véritable passion. Comme le Chardonnay et le Pinot Noir, elle a fait le voyage Bourgogne-Jura – via Beaune – et a quitté l'Yonne en donnant du Sens à sa vie !

Elle travaille aujourd'hui 4,20 ha de vignes, dont 2 sont de vieilles vignes, de façon artisanale et en vendanges manuelles.

Pas toujours être la sœur de... c'est bien aussi !

Amélie Guillot, domaine Amélie Guillot Copier

En arrivant à Molamboz, il faut viser les hauteurs du village et se rapprocher de la rue... des Vignes ! C'est en fait rue du Coin des Côtes, la bien nommée, que l'on arrive aux portes du Domaine Amélie Guillot.

Les flèches d'ici ne sont pas des flèches de cathédrale, mais de cave ! © Radio France - Dominique Parreaux

Encore quelques dizaines de mètres, et nous voici arrivés !

C'est chai-ouette non ? © Radio France - Dominique Parreaux

De l'autre côté du chemin, un panneau qui semble résumer toute une vie...

Une belle histoire filmée plein champ, avec de gros plans de vigne ! © Radio France - Dominique Parreaux

Après avoir fait un rapide tour du propriétaire et humé l'ambiance de la cave, nous prenons la route pour rejoindre les vignes, au cœur de la réserve de chasse de Molamboz...

Bon... déjà... chemin du Pan, en plein milieu de la réserve de chasse : c'est vraiment de la balle ! © Radio France - Dominique Parreaux

Ce qui devrait presque plutôt être le chemin du Plan nous conduit jusqu'aux parcelles d'Amélie Guillot, dont le pommier fétiche marque l'entrée... Il est temps de stationner, et de suivre le guide, sur le chemin de l'histoire de sa vi(gn)e !

Quelques unes des vignes d'Amélie Guillot © Radio France - Dominique Parreaux

Amélie Guillot, devant des vignes qu'elle connaît comme ses enfants © Radio France - Dominique Parreaux

Poursuivez la "Route des Vignobles Jurassiens" en vous arrêtant sur le Facebook du Domaine Amélie Guillot, en consultation évidemment cep jours sur cep !