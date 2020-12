Domaine Baud Génération 9, à Le Vernois (Jura) : du sang 9 et 11 tranquilles qui font vin !

De cette si mystérieuse “erreur” de la nature à cette nature préservée dans une biodiversité qui n'a pas attendu les labels bio, le vignoble jurassien ne manque pas d’identité ! Accompagnez-nous “Sur les Routes des Vignobles Jurassiens”, de vignes en chais, mais aussi et surtout à la rencontre de passionné(e)s qui ressemblent tellement à leur terroir.

Domaine labellisé Terra Vitis en 2014

La route du vignoble jurassien s'arrête à Le Vernois. Nous sommes "Entre Seille et Vignoble" selon des panneaux qui nous situent aussi "Au cœur du vignoble", en fait en son centre géographique.

C'est là, comme sur le juste milieu d'une droite que l'on pourrait tracer de Château-Chalon à L'Étoile – distants d'environ 4 km de part et d'autre à vol d'oiseau – que l'on a convenu de faire la connaissance de la 9ème génération d'une famille de viticulteurs installée au village depuis 1742.

Et si 9 et 11 font 20, c'est aussi parce que le Domaine Baud Génération 9, c'est aujourd'hui 11 vins tranquilles, mais aussi des crémants ou encore des eaux de vie distillées sur place pour une large gamme certifiée Terra Vitis.

Nous faisons partie des derniers vignerons jurassiens à distiller nous-mêmes...

En arrivant à Le Vernois, on annonce la couleur ! Le village n'a pas forcément le prestige du nom de ses voisins, il n'en demeure pas moins que nous sommes ici sur des terroirs où l'on produit dans différentes AOC : Côtes du Jura, Château-Chalon ou encore L'Étoile... précisément !

Si la vigne ne suffit pas à vous situer, l'ADN du village ne fait pourtant guère de doute ! © Radio France - Dominique Parreaux

La route de Voiteur, par ailleurs Route des Vins, traverse le village du Nord au Sud, et c'est au 222 que nous allons stationner. Parce qu'en fait, quand bien même Le Vernois serait étymologiquement un lieu planté d'aulnes, la réalité en fait surtout un lieu planté de vignes !

Les noms de domaine sont aussi en .com' ! © Radio France - Dominique Parreaux

Le caveau de dégustation, en pierres voûtées, se trouve au rez-de-chaussée de la maison familiale datant du XVIIIème siècle...

A priori... c'est là !! © Radio France - Dominique Parreaux

Et si nous faisons d'abord connaissance sous les arches, certaines émanations vont rapidement nous rattraper... et nous inviter à pousser la porte du fond du caveau. Changement d'univers : les produits d'exception sont aussi le fruit d'une travail d'exception !

Bastien Baud en pleine séance de distillation du marc... © Radio France - Dominique Parreaux

... dans le respect d'immuables traditions : lard et saucisses cuits dans le marc font aussi la saveur des journées distillation ! © Radio France - Dominique Parreaux

En clair, si le travail n'est pas toujours simple, dans des conditions que dicte aussi la météo, il faut savoir trouver des bonheurs là où on sait les entretenir ! Et croyez moi : à partager, c'est merveilleux !

Un peu froid pour dormir à La Belle Étoile... mais pas pour les saveurs de L'Étoile ! © Radio France - Dominique Parreaux

