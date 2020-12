Domaine Berthet-Bondet, à Château-Chalon (Jura) : entre donjon et don jaune

De cette si mystérieuse “erreur” de la nature à cette nature préservée dans une biodiversité qui n'a pas attendu les labels bio, le vignoble jurassien ne manque pas d’identité ! Accompagnez-nous “Sur les Routes des Vignobles Jurassiens”, de vignes en chais, mais aussi et surtout à la rencontre de passionné(e)s qui ressemblent tellement à leur terroir.

Aussi bio que beau : la Maison dite du Châtelain ou du Prieuré

Si Château-Chalon n' a évidemment pas l'apanage du vin jaune – exclusivité mondiale, représentant 3,5 % de la production jurassienne, et produit sous quatre appellations : Arbois, L’Étoile, Côtes-du-Jura et donc Château-Chalon – le village, qui lui est entièrement consacré, s'en est fait la capitale. Ici, les parcelles de ce minuscule vignoble qui s’accroche aux pentes dévalant sous le village, sont toutes dévolues à un unique cépage : le savagnin

En clair, à Château-Chalon, il n'y a pas que les "dames" et abbesses de l'abbaye qui ont pris le voile !

Effectivement, c'est plus qu'un métier, c'est une vie.

Hélène Berthet-Bondet, domaine Berthet-Bondet Copier

Perché sur son éperon rocheux, à l’entrée de la reculée de Baume-les-Messieurs, Château-Chalon est au bord d'un plateau où le calcaire affleure avec ses assemblages de murgers et de cabordes. Alors comment y passer sans s'arrêter, en mode touriste, sur l'un des spots photo du village ?

Château-Chalon et sa carte postale garantie sans trucage ! © Radio France - Dominique Parreaux

Mais c'est en fait dans notre dos que se trouve le domaine Berthet-Bondet, plein Est, côté plateau, en se rapprochant de la tour médiévale...

D'ailleurs, c'est indiqué ! © Radio France - Dominique Parreaux

Et effectivement, quand la tour se dessine à l'arrière plan, vous êtes arrivés ! © Radio France - Dominique Parreaux

Si le pressoir ne vous a toujours pas mis la puce à l'oreille, d'autres indices semblent confirmer l'adresse ! © Radio France - Dominique Parreaux

Les caves du domaine Berthet-Bondet sont en fait abritées par la maison dite du Châtelain ou du Prieuré qui, pour sa partie centrale avec sa cave voûtée, date du XVIème siècle. Les fenêtres à meneaux, la porte à accolade surmontée de deux blasons, la tourelle à escalier sont d'ailleurs là pour en témoigner...

L'entrée de cave, dans la cour à l'arrière du bâtiment © Radio France - Dominique Parreaux

... on en prend déjà plein la vue, mais en se retournant, ce n'est pas mal non plus !

Le paysage de la terrasse exposée Nord-Ouest © Radio France - Dominique Parreaux

On en oublierait presque la raison de notre visite !

Allez, rapprochons-nous de la cave, où sont élevés des vins issus des 15 ha de vignes du domaine, cultivées en agriculture biologique !

Un ou deux tours de clé... © Radio France - Dominique Parreaux

... et nous voici avec Hélène dans cette "maternité" à vins ! © Radio France - Dominique Parreaux

