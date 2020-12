Domaine Désiré Petit, à Pupillin (Jura) : la Côte de Feule pour du grand Petit

De cette si mystérieuse “erreur” de la nature à cette nature préservée dans une biodiversité qui n'a pas attendu les labels bio, le vignoble jurassien ne manque pas d’identité ! Accompagnez-nous “Sur les Routes des Vignobles Jurassiens”, de vignes en chais, mais aussi et surtout à la rencontre de passionné(e)s qui ressemblent tellement à leur terroir.

En pleine conversion bio

c'est pas le vignoble le plus simple pour faire du bio !

C'est dans la bien-nommée rue du Ploussard, dont Pupillin est la capitale, que se trouve la cave Désiré Petit.

Si Pupillin rime donc bien évidemment avec Ploussard (dont les grains ont une forme très proche de la prunelle sauvage, appelée ici "plousse") pour avoir abrité les origines du cépage, le Chardonnay, le Savagnin, le Trousseau et le Pinot Noir y trouvent également toute leur place, et pas seulement dans la vigne conservatoire et pédagogique de l'entrée du village.

Les vignerons et les sociétaires de la fruitière vinicole y cultivent 120 ha de vignes et produisent des vins AOC Arbois-Pupillin.

Anne-Laure et Damien Petit, domaine Désiré Petit Copier

En arrivant d'Arbois, dont le village domine le cœur de cité de près de 200m, Pupillin annonce d'entrée la couleur : rouge Ploussard !

Et n'allez surtout pas parler ici de Poulsard, vous risqueriez de vous faire "vyncher"...

Hollywood n'a qu'à bien se tenir... © Radio France - Dominique Parreaux

Et pour ceux qui en douteraient, un plan vous rappelle qu'on a ici la culture du vin ! © Radio France - Dominique Parreaux

Des Vendanges au Chardonnay, les rues ne sont en fait ici que "chaimins", jalonnés d'entrées de caves.

Point de vue à ne pas confoncre avec point de vin ! © Radio France - Dominique Parreaux

Parmi elles, la cave Désiré Petit, immanquable en direction de Buvilly...

France Bleu, au pays du rouge, du blanc et du jaune © Radio France - Dominique Parreaux

Le domaine Désiré Petit, aujourd'hui en pleine conversion bio, c'est aussi de toutes premières vignes de Ploussard, dès 1932, plantées dans la fameuse Côte de Feule : terroir unique d'une partie des 27 ha du vignoble actuel.

Le Ploussard de Feule : une robe caractéristique © Radio France - Dominique Parreaux

Et après avoir traversé l'espace préparation de commandes / expéditions...

Le Jura Désiré Petit fait décidément un carton ! (sous l'oeil bienveillant de Désiré) © Radio France - Dominique Parreaux

... puis découvert le musée-maison, fruit de la passion des Petit père et fils, qui rassemble des centaines d'objets de toute sorte relatifs à la vigne et au vin...

Parmi les machines, outils et équipements, trois modèles de pals dont se sont servis les vignerons des années 1880 pour tenter d'éradiquer le phylloxéra © Radio France - Dominique Parreaux

... nous arrivons à la cave, toujours en compagnie d'Anne-Laure et Damien

Damien, Anne-Laure, et la cuve tronconnique des caves Désiré Petit © Radio France - Dominique Parreaux

Tonneaux, fûts et foudres Désiré Petit © Radio France - Dominique Parreaux

Notre passage à Pupillin nous a aussi réservé la surprise d'une autre belle rencontre : François, en pleine distillation de marc, une activité séculaire qui occupe de longues journées de septembre à avril. C'est ainsi que la peau et les pépins du raisin vinifié contribuera entre autres à l'élaboration du Macvin !

François et son alambic mobile, une tradition et une particularité jurassienne © Radio France - Dominique Parreaux

