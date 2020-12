Rencontre avec Nicole et César Deriaux, vignerons à L'Étoile, dans le Jura, où l'on cultive l'art des vins du Jura dans tous leurs caractères.

Domaine de Montbourgeau, à L'Étoile (Jura) : un espace vital et une histoire de famille, ou inversement !

De cette si mystérieuse “erreur” de la nature à cette nature préservée dans une biodiversité qui n'a pas attendu les labels bio, le vignoble jurassien ne manque pas d’identité ! Accompagnez-nous “Sur les Routes des Vignobles Jurassiens”, de vignes en chais, mais aussi et surtout à la rencontre de passionné(e)s qui ressemblent tellement à leur terroir.

🔊 Sur la route des vignobles jurassiens est disponible en podcast. Retrouvez les épisodes de la série en suivant ce flux RSS.

Un domaine en famille et au féminin : une histoire au "faminin" !

On voulait toujours que je fasse du laboratoire !

Pour s'orienter dans le vignoble jurassien, d'aucuns vous diront qu'il faut chercher L'Étoile. Non pas l'étoile polaire, mais L'Étoile tout court !

C'est la direction que nous prenons, pour rejoindre le Domaine de Montbourgeau, au cœur du hameau du même nom, légèrement en contrebas du village.

Nous sommes au pays des étoiles de terre (!), mais aussi de la famille Gros, vignerons depuis près d'un siècle au Domaine de Montbourgeau dont nous allons donc franchi le portail.

Nicole et César Deriaux, domaine de Montbourgeau Copier

L'Étoile tiendrait son nom des encrines fossilisées que l'on envoyait les enfants chercher pour les occuper ! © Radio France - Dominique Parreaux

Vu d'un peu plus près encore, il faut bien reconnaître que l'hypothèse relève du crédible ! © Radio France - Dominique Parreaux

Après être passé devant la mairie, la route de Ruffey vous conduit jusqu'à Montbourgeau...

Entre la mairie et l'église : la vigne ! © Radio France - Dominique Parreaux

... à moins de passer par le Chemin Neuf et la rue de Montbourgeau !

Pas de doute : vous êtes sur la rue de Montbourgeau ! © Radio France - Dominique Parreaux

Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas manquer l'entrée du domaine...

L'entrée du domaine a un petit quelque chose du test de sobriété...! © Radio France - Dominique Parreaux

Le domaine fait manifestement le bonheur de beaucoup de monde, au service d'une certaine biodiversité ! © Radio France - Dominique Parreaux

Nous y sommes accueillis par Nicole et César Deriaux, fille et petit-fils de Jean Gros.

Et après avoir fait connaissance à la salle à manger, il est temps d'aller humer la cave !

Nicole et César Deriaux dans la cave des Chardonnay © Radio France - Dominique Parreaux

Poursuivez la "Route des Vignobles Jurassiens" en vous arrêtant sur le site du Domaine de Montbourgeau, en consultation évidemment cep jours sur cep !