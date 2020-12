Domaine Maire & Fils, à Arbois (Jura) : une grande histoire de Maire en fils

De cette si mystérieuse “erreur” de la nature à cette nature préservée dans une biodiversité qui n'a pas attendu les labels bio, le vignoble jurassien ne manque pas d’identité ! Accompagnez-nous “Sur les Routes des Vignobles Jurassiens”, de vignes en chais, mais aussi et surtout à la rencontre de passionné(e)s qui ressemblent tellement à leur terroir.

Plus d'une bouteille sur dix de Jura

Si l'appellation Arbois – née du celte "ar" et "bos" signifiant "terre fertile" – fut la première AOC française en date, elle est aussi aujourd'hui la première du Jura par son volume de production; et préciser que le domaine Maire & Fils n'y est évidemment pas tout à fait étranger relèverait de l'euphémisme !

Les domaines Brégand, de la Grange Grillard, de Montfort, ou encore En Boichailles – où se trouvent également chais et bureaux – constituent un domaine qui représente plus de 10% du vignoble du Jura.

Mais la maison Maire & Fils, c'est aussi l'histoire d'un pouvoir de vinification qui a sans doute permis de pérenniser l'ensemble du vignoble qui s'est ensuite émancipé, dans des chais qui abritent par exemple plus d'un millier de fûts de jaune, au milieu de vignes à perte de vue, dans un domaine résolument et définitivement marqueur de territoire.

Jacques Hauller, domaine Maire & Fils Copier

Si Arbois rime avec Pasteur, la cité rime aussi avec Henri Maire. Une figure qui a compté – un grand Maire et peut-être grand-père du vignoble actuel – et dont le Domaine Maire & Fils est aujourd'hui à la fois l'héritage et l'héritier.

Nous prenons la direction du domaine En Boichailles, à quelques kilomètres plein Ouest d'Arbois.

Les panneaux sont ici indispensables, au cœur du pays des vignes Maire & Fils © Radio France - Dominique Parreaux

Le château Boichailles, trait d'union entre les générations © Radio France - Dominique Parreaux

Une fois à l'intérieur, la viticulture se raconte sous tous ses angles : des laboratoires aux caves, des foudres à Macvin aux cuves inox, ou de l'embouteillage aux convoyeurs et autres chariots élévateurs...

la viticulture, c'est de la vigne et des caves... mais pas seulement ! © Radio France - Dominique Parreaux

... c'est aussi des laboratoires bien loin de l'époque Pasteur... © Radio France - Dominique Parreaux

... avec des machines à infrarouges qui donnent de très nombreuses indications sur le vin par algorithmes ! © Radio France - Dominique Parreaux

Notre visite prend ensuite le chemin des caves... au pluriel !

De la cave à vin jaune... © Radio France - Dominique Parreaux

... avec son tonneau témoin, pour mieux saisir le phénomène des levures et du voile... © Radio France - Dominique Parreaux

... à la cave des foudres de Macvin... © Radio France - Dominique Parreaux

... sans oublier les cuves en inox ! © Radio France - Dominique Parreaux

Un peu plus loin, les chaînes et machines ont fait de l'étage leur aire de conditionnement !

Bouteilles, bouchons, ... © Radio France - Dominique Parreaux

... étiquettes, capsules, ... © Radio France - Dominique Parreaux

... le voyage continue... © Radio France - Dominique Parreaux

... et pas seulement pour les vins ! On affine aussi des spiritueux vieillis en fûts de chêne © Radio France - Dominique Parreaux

Avant de préparer les expéditions. © Radio France - Dominique Parreaux

La visite passe évidemment par la case dégustation, en situation !

Un blanc qui doit encore attendre son heure... mais qui n'en a jamais été aussi près ! © Radio France - Dominique Parreaux

Jacques Hauller et le phénomène des levures © Radio France - Dominique Parreaux

