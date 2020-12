Domaine Pignier, à Montaigu (Jura) : la biodynamie, des Chartreux du XIIIème aux Pignier du XXIème

De cette si mystérieuse “erreur” de la nature à cette nature préservée dans une biodiversité qui n'a pas attendu les labels bio, le vignoble jurassien ne manque pas d’identité ! Accompagnez-nous “Sur les Routes des Vignobles Jurassiens”, de vignes en chais, mais aussi et surtout à la rencontre de passionné(e)s qui ressemblent tellement à leur terroir.

En biodynamie de frères Chartreux en fils et filles Pignier

À mon avis, ils ne devaient pas prononcer ce mot-là !

C'est sur les hauteurs de Lons-le-Saunier que nous nous rendons. Montaigu dessine fièrement sa silhouette tout en haut de la côte qui découpe l'horizon, dans des ombres chinoises chaque jour différentes.

Nous avons rendez-vous dans un ancien monastère, dont les bâtiments abritent l'ancien cellier – pour ne pas dire caves ! – des moines Chartreux. Marie-Florence, Antoine et Jean-Étienne incarnent aujourd'hui la septième génération d'une famille qui s’est portée acquéreuse du domaine vendu comme “biens nationaux” en 1794, et ont choisi dès le début des années 90 de se lancer dans l'aventure de la biodynamie, à l'époque contre vents et... marées (un comble !)

Montaigu, c'est d'abord une perspective qui décore le paysage lédonien... comme une sorte de repère bienveillant !

Le village se devine de la Marjorie... © Radio France - Dominique Parreaux

... se dessine encore mieux de Perrigny... © Radio France - Dominique Parreaux

... et change de profil en abordant la fameuse côte du même nom ! © Radio France - Dominique Parreaux

Perçant la brume qui enveloppe Lons, le village présente les traits d'un visage médiéval, édifié bien avant de voir grandir Rouget de Lisle !

L'église Saint Blaise, construite sur le rempart, dans la partie orientale du Grand bourg © Radio France - Dominique Parreaux

C'est un peu plus loin, dans la rue du 25 août, qui est aussi l'ancienne route de Lons, que l'on arrive devant l'une des maisons dont les façades sont ici pour la plupart situées à l’aplomb d’escarpements plus ou moins abruptes.

Un domaine qui a... Pignier sur rue ! © Radio France - Dominique Parreaux

Une cave qui ne disait pas son nom ! © Radio France - Dominique Parreaux

D'ailleurs, pour descendre à la cave, les moines avaient prévu différents accès, parfois même aussi discrets que dérobés !

Le monastère a ses passages secrets ! © Radio France - Dominique Parreaux

Le fameux cellier des Chartreux de Vaucluse renferme aujourd'hui encore toute l'histoire des lieux...

À part l'électricité, le temps semble s'être arrêté... © Radio France - Dominique Parreaux

Des œufs et des amphores en terre cuite, voire en béton, pour des vinifications différentes ! © Radio France - Dominique Parreaux

Le nez, les yeux... et le son ! L'univers envoûtant d'un cellier du XIIIème, dont Jean-Étienne Pignier – comme tout vigneron qui se respecte – connaît évidemment toutes les caractéristiques de vinification...

Jean-Étienne Pignier, porte-parole d'une fratrie en biodynamie certifiée Demeter © Radio France - Dominique Parreaux

Dans cet ancien monastère, le cellier est partout, et pas seulement au sous-sol. Le cellier est aussi sur les étiquettes !

Le Gamay Blanc : c'est ainsi que les anciens d'ici appelaient alors le chardonnay © Radio France - Dominique Parreaux

