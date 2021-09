Du côté de chez vous à Vallabrègues

Cette semaine, nous découvrons Vallabrègues, joli village au bord du Rhône. Déambulant à travers les ruelles, le charme opère de suite et donne l’occasion de faire quelques découvertes et de belles rencontres.

Seul village du Gard situé sur la rive gauche du Rhône. En effet, le village s'est retrouvé de l'autre côté du fleuve lorsqu’il a changé son lit durant une très forte crue. Alors, entre Gard et Provence, nous profitons de la douceur de vivre et de la nature qui nous entoure.

La Manade du Rhône

La Manade du Rhône est située entre Rhône et Gardon, dans un univers sauvage. La manade du Rhône, c’est environ 200 ha de pâtures, et entre 150 et 200 bêtes selon les naissances de l’année. Le métier de manadier est avant tout un métier de passion autour de l’élevage de taureaux et de chevaux de Camargue. Les taureaux sont exclusivement dédiés à la course camarguaise. A la différence de la corrida, la course camarguaise est un jeu, sans violence pour les animaux et dangereuse seulement pour les hommes, un affrontement spectaculaire entre les taureaux et les raseteurs. Michel Fouque partage avec nous sa passion. Pour faire la visite, nous montons sur les bottes de foin dans la charrette attelée au tracteur.

En effet, la Manade du Rhône a su sortir des champions, comme Lavandin, Banaru, Chardon qui ont porté haut les couleurs de la manade.

Le taureau de Camargue

Il est petit, nerveux et plus rapide que les taureaux espagnols. C'est la seule race européenne qui est encore considérée comme sauvage, une race dite « brave ». A la manade du Rhône, Michel Fouque est manadier passionné Il nous emmène prés des taureaux "simbeu" avec leur cloches. Ce taureau est au gardian ce que le chien est au berger.

Ainsi, certains taureaux, adulés comme des stars, font la renommée de leur éleveur ! La manade organise des événements, des visites, des jeux de gardians pour des particuliers, comités d’entreprises et associations. Michel s'occupe de ses bêtes, les soigne, dans l'espoir qu'un jour l'un de ses taureaux devienne encore célèbre et fasse briller la devise de la manade lors d'une course camarguaise.

Episode BONUS

Seuls les taureaux les plus vaillants seront menés dans l'arène. La carrière d'un taureau débute vers 4 ans pour se terminer vers 15 ans, âge à partir duquel il vivra une retraite paisible jusqu'à sa mort. Le taureau est véritablement chouchouté tout au long de sa vie !

Le dernier vannier du village

Vallabrègues est un village de vanniers et accueille chaque année en août le festival européen de la vannerie. On peut aussi visiter le musée qui retrace l’histoire de la vannerie dans ce village. En effet, on trouve encore aujourd’hui dans une des ruelles, le tout dernier vannier du village. L’osier, un matériau naturel et écologique qui se récolte dans notre région.

Pour comprendre le métier, il suffit de pousser la porte de Daniel Benibghi. Dans son atelier, il explique comment il travaille l’osier. Marion de Provence Camargue Tourisme nous accompagne et plante le décor.

Elève de l'E.N.O.V.E., école nationale d'osiériculture et de vannerie, Daniel réalise des créations sur-mesure selon la demande de ses clients et toutes sortes d’objets traditionnels, pratiques et esthétiques.

Un atelier de poterie au presbytère

A Vallabrègues, son atelier s'appelle Ceram Asteque , car lors de son apprentissage, elle appelait l'outil du potier l'estèque, "l'astèque".

Manon Ducres à 25 ans, elle a ouvert son atelier de poterie en janvier dans le presbytère de Vallabrègues, très beau bâtiment en pierres.

Lignes épurés, grés, porcelaine, faïence, allez donc jeter un œil sur le site ou sur place à Vallabrègues.

Andouillettes ou saucissons

A Vallabrègues, on trouve aussi quelques spécialités chez le boucher. Théo est devenu le fameux boucher charcutier Cuadrado !

Alors, si vos pas vous amène à Vallabrègues, vous auriez tort de ne pas goûter ces spécialités !