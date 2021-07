Du vin et de l’insolite dans le sud Ardèche, à Vallon Pont d’Arc au Domaine du Grand Jardin

Du vin et de l’insolite dans le sud Ardèche !

C'est à Vallon Pont d’Arc au Domaine Le Grand Jardin ou l'on peut tenter en toute sécurité à des expériences perchées dans les arbres, comme un atelier Oeno-découverte avec le vigneron, un apéro perché ou encore une balade du vignoble en trottinettes électriques … expériences oenotouristiques !

Le Domaine Le Grand Jardin à Vallon Pont d'Arc Copier

Et aujourd’hui c’est sans doute le plus grand domaine dans lequel on s’invitera cet été, un domaine de 100 hectares mais aussi une magnifique demeure « Le Domaine du Grand Jardin » ou nous retrouvons les propriétaires Grégory et Anne-Sophie Dupré ….

La terrasse du Domaine Le Grand Jardin à Vallon Pont d'Arc © Radio France - Philippe Costa

En fait c’est plus qu’une maison, c’est toute une histoire !

Le Grand Jardin, un domaine à Vallon Pont d’Arc, avec Grégory Dupré, vigneron et maître de chais au domaine de Vigier … le cadre est reposant et bucolique avec aussi son épicerie fine, son bar à vin

La vue depuis le Domaine Le Grand Jardin © Radio France - Philippe Costa

Venez également découvrir les activités oenotouristiques du Domaine.

Dégustations perchées pour plus de sensations - © 2018 by Guillaume&Laurie

Dégustations perchées pour des sensations décuplées © Radio France - Philippe Costa

Le Domaine Le Grand Jardin, a l’envie de vous partager ses savoirs et ses cultures locales. Grégory Dupré « vigneron depuis toujours » et son partenaire Franck d’Ardèche Trottinette « guide professionnel », vous conduirons en immersion au travers du domaine. De manière ludique et inédite, venez découvrir l’histoire de ce site, les méthodes culturales de la vigne, ainsi que de fabuleux points de vue.

