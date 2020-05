E brezhoneg : des expositions photos virtuelles pour voyager en breton, gallo et français

Gant Telenn, Ti ar Vro l'Ôté eus Bro Sant-Brieg e vez kinniget deomp diskouezadegoù skeudennoù enlinenn, teir a zo da welet o vont war o lec'hienn internet "Tud ar porzh", "Treuzkas ar gerioù, treuzkas ar vuhez", "Bleunienn Der-du". Teiryezhek eo an diskouezadegoù-mañ, brezhoneg, gallaoueg ha galleg.

Tud ar porzh

"Tud ar porzh" zo un diskouezadeg fotoioù kinniget gant ar fotografour ganet e Roazhon Judicaël de la Ferrière. E Sant-Brieg emañ o chom bremañ. Martoloded, pesketaerien, bageerien evit o flijadur, koñversanted, artizaned, gopridi, sportourien... en em gavout a reont holl war ar porzh ha gwelet e vezont en diskouezadeg-mañ. Dont a reont eno evit labourat, evit o flijadur pe peogwir emaint o chom er c'hornad.

Treuzkas ar gerioù, treuzkas ar vuhez

Emañ ar brezhoneg hag ar galloueg e-touesk an 3000 yezh renablet dre ar bed. Evit lakaat anezhe war wel hag an doare ma vezont treuskaset e oa bet ijinet an diskouezadeg-mañ, "Treuskas ar gerioù, treuzkas ar vuhez" gant al luc'hskeudennerien Judicaël de la Ferrière ha Swan, bet stummet war ar c'hazetenniñ. Skeudennoù dispar gant bugale leun a stratijenn ha mousc'hoarzhoù eus ar re voutikañ.

Bleunienn Der-du

Ur raktres kaset da benn gant al luc'hskeudenner Swan eo an diskouezadeg-mañ "Bleunienn Der-du". Un obererezh arz pedagogel hollek an hini eo graet asambles gant bugale skol Diwan Sant-Brieg. Pal ar raktres a oa loc'hañ ar vugale diwar endro o skol evit gouzout penaos en em ziskouez an natur e kêr. Prederiet o deus war an doare ma vez kavet hag adkavet he flas gant an natur e-touez an danvezioù dispaket, savet, gwisket ha goloet gant mab-den.

Sikourit da arc'hantaouiñ an diskouezadeg o tont

Ezhomm o deus izili Telenn kaout arc'hant evit gallout sevel un diskouezadeg nevez gant ar memes spered. C'hoant o deus da lakaat war wel ar re al labour hag a zo o chom war porzh al Lege e Sant-Brieg, ul lec'h leun a istor. Ur prantad arc'hantouiñ en-linenn a oa bet lakaet e plas ha gallout a rit kaout unan eus fotoioù brav ken-ken Judicaël de La Ferrière.