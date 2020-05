E brezhoneg : la fête celtique Beltaine annonce le retour des beaux jours

Gouel keltiek Beltain pe Beltan a vez lidet er mare-mañ, war-dro ar 1añ a viz Mae. Hervez ar Gelted kozh e teu war-lerc'h Samain hag Imbolc, ha gantañ e echu mare an deñvalijenn ha deroù ar sklêrijenn. Gant ar gouel-mañ e vez enoret Belenos, Lug ha Belisama. Pevare gouel keltiek ar bloaz eo Lugnasad hag a vez lidet d'ar 1añ a viz Eost. An holl zo liammet-tre gant an natur.

Tantadoù a veze graet gant an drouized

Tantadoù a veze graet gant an drouized el lec'hioù ma tremene ar chatal evit diwall al loened diouzh ar c'hleñved. Gant drouized Gorsedd Breizh e vez lidet Beltain c'hoazh en deizioù-mañ met gant ar prantad kenfinañ a vevomp eo bet un tamm disheñvel an traoù er bloaz-mañ.

Hervez Ondine Morin, heñcherez war Enez Eussa "e-pad an nozvezh etre an 30 a viz Ebrel hag ar 1añ a viz Mae pe pa veze loargann gentañ miz Mae, d'ar 7 a viz Mae er bloaz-mañ, e veze graet tantadoù gant ar Gelted. Arouez ar fed ez eomp war-zu ar gouloù. Padout a raio betek ar Samain, d'ar 1añ a viz Du."

Adsav ar bed eo ar gouel-mañ

Gant Gouel Beltan e vez cheñchet lusk ar vuhez, kalz muioc'h a nerzh zo, "adsav ar bed a zeu gant an tan, an dour, an heol hag al loar liammet holl asambles." Gwezhall e veze lakaet skourr pe barr ur wezenn faou - barr Mae - ouzh dorioù an tiez evit lidañ an natur hag ar gouloù. Hag ur verb zoken a vez implijet evit se : maeañ pe maeiñ e Bro Gwened. E lec'hioù zo eus Bro Pourled e vez graet c'hoazh en deizioù-mañ.

Pevar gouel a vez lidet gant Gorsedd Breizh

– Heven pe Samhain d'ar 1añ a viz Du, arouez an diskar-amzer ha marv an natur eo.

- Emvoualc’h e brezhoneg pe Imbolc e Bro Iwerzhon a viz lidet d'ar 1añ a viz C'hwevrer. Arouez puridigezh saotradurioù ar goañv eo.

- Beltan pe Beltain d'ar 1añ a viz Mae a zo neuze gouel an nevez-amzer.

- Delou e brezhoneg, Lugnasad e Bro Iwerzhon eo ar gouel a vez dalc'het d'ar 1añ a viz Eost evit lidañ an eostoù.