ECOUTEZ - Le dictionnaire passionné de l'horlogerie, par Jean-Marc Loiseau

Besançon capitale mondiale de l’horlogerie !

France Bleu Besançon et Jean-Marc Loiseau, horloger franc-comtois, vous racontent des histoires croustillantes autour de l’horlogerie. Rencontres, anecdotes, histoires insolites, portraits… Rendez-vous sur l'antenne de France Bleu Besançon chaque matin à 9h15 dans Côté culture et à 16h45 dans le 16/18 France Bleu Besançon durant les vacances de la Toussaint du 24 octobre au 4 novembre 2022.

Une série à retrouver également en réécoute ici !

Ferdinand Berthoud, élève de Besançon

Horloger, bijoutier, orfèvre, Ferdinand Berthoud, un des plus grand horloger de tous les temps. Sur sa carte de visite était simplement écrit "élève de Besançon", quelle plus belle publicité pour la ville qui était synonyme de qualité horlogère.

Bogue, tocante, breloque...

Grâce à Vidocq, dans l'ouvrage "Les voleurs" paru en 1837, on apprend que "Bogue" signifie "montre" en argot. Ce terme vient s'ajouter aux tocantes, breloques et autres montrouses...

Le réveilleur

Le métier de "réveilleur", une curieuse spécialité du monde de l'horlogerie. Mais quel est son rôle ?

L'heure d'été

On pense qu'elle fut instaurée par Giscard lors du choc pétrolier de 1975. Mais ça, c'était du réchauffé ! Benjamin Franklin en avait eu l'idée à Paris en 1784.

Une histoire de diamants

Bijouterie, joaillerie et horlogerie sont trois métiers complètement imbriqués. Preuve avec cette petite histoire jurasienne.

La Tour Eiffel à l'heure française

La maison horlogère Leroy de Besançon avait profité de la taille de la dame de fer pour y installer des antennes qui envoyaient automatiquement l'heure de Paris, en mer, dans un rayon de 5000 kms, via des pendules astronomiques Leroy installées à l'Observatoire de Paris.

L'horloge astronomique de Strasbourg

En 1974, l'horloge astronomique de Strasbourg s'est trompée et a annoncé les Fêtes de Pâques une semaine à l'avance. Comment harmoniser liturgie et calendrier ?

Le retour de Lip

1974, année de révolutions ! Le mois de mars 1974 prend des airs de fête à Besançon, c'est la reprise des ouvriers de l'horlogerie Lip avec un nouveau patron, Claude Neuschwander, après le dépôt de bilan en 1973.

Une entreprise à risque

Se prévenir contre les risques de vols, d'agressions, de casses, c'est bien. Faire intervenir un spécialiste de la sécurité, c'est pourtant à ses risques et périls !

La montre ne donne pas que l'heure

Le savoir était la plus belle chose à l'époque des premières écoles obligatoires. Tout était fait pour l'avenir des sciences et des progrès humains. On apprenait à utiliser sa montre comme boussole ou comme niveau.

