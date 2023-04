ECOUTEZ: Les sentiers de la contrebande Franco-Suisse

Des conditions extrêmes pour faire passer des marchandises de toutes sortes entre Suisse et France: Une vallée hostile, au dénivelé impressionnant, une météo pas toujours favorable, sans compter les sangliers, chamois, loups et ours qui cohabitent sur un parcours nocturne limitant la visibilité.

En suivant les pas de "l'Orlogeur" François Boinay Nous suivons les chemins et les sentiers de la contrebande franco-suisse, dans les pas de notre guide: "L'Orlogeur" (oui, sans le h !) François Boinay, originaire des Ecorces, fin connaisseur de ce territoire frontalier escarpé entre France et Suisse, à la hauteur de Fournet Blancheroche. Membre très actif de l'association "Les sentiers du Doubs" Dans l'atelier de "l'orlogeur": Les pièces des mécanismes étaient aussi des objets de contrebande - Aucun(e) Le bricottier veillera à ne pas se faire serrer par les gabelous, et le colporteur rendra bien service à l'orlogeur ! le Parc naturel du Doubs côté Suisse et le Pays horloger côté France ont ouvert les quatre itinéraires de la contrebande. Pour jouer au contrebandier le temps d'une bonne rando, suivez les sentiers balisés: "L'Orlogeur", inauguré en juin 2014 a ouvert la trace: "Le chemin de l'Orlogeur" (de Morteau à La Chaux-de-Fonds) , "le chemin de La Bricotte" (boucle au départ de Maîche), "le chemin du Colporteur" (de Saint-Ursanne à Saint-Hippolyte) et "le chemin des Gabelous" (vallée du Doubs, en VTT sur 250 kilomètres...) Des parcours qu'on peut suivre entièrement ou en partie, et qui sont émaillés de multiples curiosités touristiques, de jeux, de chasse au trésor et autres mystères... Entre l'école du Boulois et La Crampoulotte: Des sentiers pentus ! - Aucun(e) A l'époque des contrebandiers, point d'escaliers sécurisés, mais des échelles en bois ! La bricotte à la carte RETROUVEZ L'ENSEMBLE du REPORTAGE ENTRE FRANCE et SUISSE, 16 EPISODES en LIGNE : Des ballots très lourds de marchandises pour optimiser l'expédition Une vallée parfois hostile Jeu de pistes ? La "petite contrebande" est alors une question de survie A saute-frontière ! François et Thierry aux pieds des Echelles de la Mort Balisage au top le site internet A la Crampoulotte