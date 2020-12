Églantine Éméyé : "J'ai tout aimé dans le Var"

Églantine Éméyé nous raconte ses escapades adolescentes en Champagne, son envie de Bretagne et son coup de cœur pour Le Var.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée.

Églantine Éméyé est l'invitée de notre nouveau rendez-vous cette semaine. De sa jeunesse dans les îles à son coup de cœur pour Le Var, de son envie de Bretagne à ses escapades adolescentes en Champagne, celle qui est parisienne par obligation revient avec malice sur son amour pour les coins de France qu'elle découvre avec bonheur.

Une globe-trotteuse déracinée

Églantine Éméyé est née à Toulouse, ville qu'elle quitte à l'âge de deux ans. Fille d'un haut-fonctionnaire français, Églantine a passé sa jeunesse en Nouvelle-Calédonie et en Guadeloupe. Elle en tire une passion pour les voyages mais aussi un besoin de soleil et de mer. Comme elle le dit elle-même :

Clairement, je suis une fille des îles

L'animatrice de C'est Déjà Demain sur France Bleu rappelle qu'elle n'a pas grandi en France et que ses parents l'emmenaient en vacances au bout du monde. "Finalement, la France, on l'a peu connue" déclare-t-elle comme pour justifier ses envies d'escapades et son besoin de découverte de nos belles régions françaises.

Comme une envie de Bretagne

Cette amoureuse de la mer semble pourtant mal connaître la façade atlantique. Quand on cherche à savoir quelle région elle aimerait découvrir, elle cite immédiatement la Bretagne.

J'y suis passée trop peu de temps à chaque fois et j'étais frustrée

Églantine Éméyé n'est allée en Bretagne que pour des tournages. Dans ce genre de situation, on arrive avec l'équipe technique, on tourne et on repart. Elle déplore de ne pas avoir pu découvrir la région dont les paysages lui ont pourtant beaucoup plu.

Le Var comme nouvel Eldorado

Églantine Éméyé ne peut pas être plus explicite que quand elle déclare :

Je suis une amoureuse du Var

L'animatrice a des étoiles dans les yeux quand elle évoque son séjour estival dans le Var. "J'ai aimé les gens, j'ai aimé ce que je mangeais, j'ai aimé la vue (...), j'ai adoré le Var" assène-t-elle avec force conviction.

