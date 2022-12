El Periscopi, le mag en catalan - Episode 10 - Dimanche 27 novembre / Diumenge 27 del novembre

Cada setmana a France Bleu Roussillon, troba un nou capítol d'El Persicopi, la revista informativa íntegrament en català (i subtitulada en francès), realitzada amb el suport de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i del Departament des Pirineus Orientals. Un programa presentat per Sébastien Girard i el seu equip de columnistes.

ⓘ Publicité

Chaque semaine sur France Bleu Roussillon, retrouvez un nouvel épisode d' El Periscopi , la magazine d'actu entièrement en catalan (et sous-titré en français), réalisé avec le soutien de l'Office public de la langue catalane. Une émission présentée par Sébastien Girard et son équipe de chroniqueurs.

Efemèride - Eric Forcada :

loading

Avui 27 de novembre, l’Eric Forcada ens relata la història fidel de la destrucció del poble d’Escaró d’Amunt, esborrat del mapa per l’eixamplament de la mina de fluorita.

Aujourd'hui 27 novembre, Eric Forcada nous raconte la véritable histoire de la destruction du village d’Escaro d’Amont, rayé de la carte lors de l’agrandissement de la mine de fluorine.

Convidat - Oriol Lluís Gual, director del museu Músic (Ceret)

A més del museu d’Art Modern, Ceret compta amb un altre espai d’excepció dedicat als instruments de música d’arreu del món. L’Oriol Lluís Gual, director del Músic, ens explica l’origen d’aquest museu singular.

En plus du Musée d’Art Moderne, Céret dispose d’un autre espace exceptionnel dédié aux instruments de musique du monde entier. Oriol Lluís Gual, directeur du Músic nous explique les origines de ce musée unique.

Ecologia - Marine Vinas

loading

Tant si sou ecologistes com si no, la nostra Marina atòmica comparteix els seus consells per vos fer estalviar electricitat i, per tant, diners.

Que vous soyez écologiste ou non, notre Marine atomique dispense ses conseils pour vous faire économiser de l'électricité et, du coup, de l’argent ;

Descoberta - Lluís Dagues

loading

Sempre romàntic i nostàlgic, en Lluís Dagues se’ns endu per a fer l’últim viatge del tram entre Perpinyà i Canet, als anys 1900.

Toujours romantique et nostalgique, Lluís Dagues nous embarque pour le dernier voyage du tram entre Perpignan et Canet dans les années 1900.

Versions - Julio Leone

loading

Si no heu viscut reclòs en un monestir del Tibet durant els darrers 60 anys, segur que coneixeu la cançó d’avui intitulada “Let It Be”. La versió dels Beatles, ben segur, però heu sentit mai la versió catalana ?

Si vous n’avez pas vécu dans un monastère tibétain pendant 60 ans, vous connaissez certainement la chanson du jour, Let It Be. Pour la version des Beatles, aucun problème, mais avez-vous déjà entendu la version en catalan ?