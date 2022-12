El Periscopi, le mag en catalan - Episode 11 - Dimanche 4 décembre / Diumenge 27 desembre

Cada setmana a France Bleu Roussillon, troba un nou capítol d'El Persicopi, la revista informativa íntegrament en català (i subtitulada en francès), realitzada amb el suport de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i del Departament des Pirineus Orientals. Un programa presentat per Sébastien Girard i el seu equip de columnistes.

Chaque semaine sur France Bleu Roussillon, retrouvez un nouvel épisode d' El Periscopi , la magazine d'actu entièrement en catalan (et sous-titré en français), réalisé avec le soutien de l'Office public de la langue catalane. Une émission présentée par Sébastien Girard et son équipe de chroniqueurs.

Efemèride - Eric Forcada :

Convidat - Joana Serra

La nostra estimada llibretera, Joana Serra, de la llibreria catalana de Perpinyà, ens porta 4 recomanacions literàries que, a poques setmanes de Nadal, us donaran idees de regals.

Notre libraire préférée, Joana Serra de la librairie catalane de Perpignan, nous recommande 4 livres qui, à l'approche de Noël, vous donneront certainement des idées de cadeaux.

Ecologia - Paola Escudero

Desaparegut, el tren del Vallespir podria renéixer de les seues cendres com un fènix. La Paola ens presenta la situació de la nostra xarxa ferroviària, un repte major pel futur.

Disparu, le train du Vallespir pourrait bien renaître de ses cendres, tel un Phoenix. Paola nous dresse l’état des lieux du réseau de trains de proximité, un pari majeur pour l’avenir

Descoberta - Lluís Dagues

No tots els clergues són sants ! En Lluís ens detalla avui els autèntics escàndols que van tenir lloc a les esglésies de Perpinyà : va de baralles, d’assassinats, de delacions anònimes i de robatoris…

Les hommes d’église ne sont pas tous des saints ! Lluís nous rapporte aujourd’hui les véritables scandales qui se sont produits dans les églises de Perpignan : entre bagarres, assassinats, dénonciations anonymes et vols…

Versions - Julio Leone

Ens Julio se’ns endú avui més enllà dels núvols, amb « You Raise Me Up ». Un tema cuinat de mil maneres, entre les quals, la versió catalana interpretada per Sergio Dalma i el Cor de l’Escolania de Montserrat.

Julio nous emmène aujourd’hui par delà les nuages avec le titre You Raise Me Up, décliné à toutes les sauces dont la version en catalan interprétée par Sergio Dalma et la Chorale de l’Escolania de Montserrat.