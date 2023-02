El Periscopi, le mag en catalan - Episode 14 - Dimanche 8 janvier / Diumenge 8 de gener

Cada setmana a France Bleu Roussillon, troba un nou capítol d'El Periscopi, la revista informativa íntegrament en català (i subtitulada en francès), realitzada amb el suport de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i del Departament des Pirineus Orientals. Un programa presentat per Sébastien Girard i el seu equip de columnistes.

ⓘ Publicité

Chaque semaine sur France Bleu Roussillon, retrouvez un nouvel épisode d' El Periscopi , la magazine d'actu entièrement en catalan (et sous-titré en français), réalisé avec le soutien de l'Office public de la langue catalane. Une émission présentée par Sébastien Girard et son équipe de chroniqueurs.

Les vidéos / vídeos

Ecologia - Marina Vinas

loading

Comencem l’any amb una casa ben neta. La Marina ens presenta productes de neteja màgics i barats per fer dissabte, sense arruïnar-se ni intoxicar-se.

On commence l’année avec une maison bien propre. Marina nous présente des produits d’entretien magiques, sans se ruiner ni s’intoxiquer

Efemèride - Eric Forcada :

loading

Aquest diumenge, l’Eric ens parla de l’onada de canvis de noms de pobles. Més precisament, de la recuperació de la toponímia original nord-catalana.

Ce dimanche, Eric aborde la vague de changement de noms des villes. Plus précisément la récupération de la toponymie originale nord-catalane.

Descoberta - Lluís Dagues

loading

Som pas occitans, som Catalans ? O, més aviat, som pas catalans, sinó occitans ? Això no era gaire clar, almenys fins al segle XIII. En Lluís ens conta l’aventura catalana a terres occitanes.

On n’est pas Occitans, on est Catalans ? Ou plutôt, on n’est pas Catalans, mais Occitans ? Rien de moins sûr, du moins jusqu’au XIIIe. Lluís nous raconte l’aventure catalane en terres occitanes.

Convidat - Pablo Bonat – Membre del Centre Cultural Català de Perpinyà.

loading

Més que un centre cultural, el Casal de Perpinyà organitza una multitud d’activitats, s’obre al mon associatiu i dinamitza el seu barri. Pablo Bonat ens detalla el programa de les activitats del Casal aquest primer trimestre del 2023.

Plus qu’un centre culturel, le Casal de Perpignan organise une multitude d’activités, s’ouvre au monde associatif et dynamise son quartier. Pablo Bonat nous détaille le programme d’activités du Casal pour ce premier trimestre 2023.

Versions - Julio Leone

loading

Total Eclipse Of The Heart, aquest és l'efecte que en Julio causa al seu públic. És també el títol de la cançó que ens declina avui.

Total Eclipse Of The Heart, voilà l'effet que produit Julio à son public. C’est également le titre de la chanson qu'il nous décline aujourd'hui.