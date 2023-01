El Periscopi, le mag en catalan - Episode 16 - Dimanche 22 janvier / Diumenge 22 de gener

Cada setmana a France Bleu Roussillon, troba un nou capítol d'El Periscopi, la revista informativa íntegrament en català (i subtitulada en francès), realitzada amb el suport de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i del Departament des Pirineus Orientals. Un programa presentat per Sébastien Girard i el seu equip de columnistes.

ⓘ Publicité

Chaque semaine sur France Bleu Roussillon, retrouvez un nouvel épisode d' El Periscopi , la magazine d'actu entièrement en catalan (et sous-titré en français), réalisé avec le soutien de l'Office public de la langue catalane. Une émission présentée par Sébastien Girard et son équipe de chroniqueurs.

Les vidéos / vídeos

Ecologia - Marina Vinas

loading

Petits, peluts i hiperactius. No, no es tracta pas d’en Julio Leone, sinó de les nostres mascotes, aquests animals de companyia que tenim a la vora cada dia.

Petits, poilus et hyperactifs. Non, ce n’est pas de Julio LEONE qu’il s’agit, mais de nos peluches, ces animaux de compagnie qui nous accompagnent tous les jours.

Consum- Paula Escudero

loading

Dels que aquí sem, més d’un ha estat irradiat, però potser no tant com certs aliments que comprem i consumim cada dia.

Certains autour de la table son irradiés, mais peut-être pas autant que certains aliments que nous achetons et mangeons tous les jours.

Efemèride - Eric Forcada

loading

Per l’Eric Forcada, no hi ha res d’impossible. Ens ho demostra un cop més, presentant-nos les efemèrides impossibles. Una missió… possible ?

Pour lui, rien n'est impossible. Eric Forcada nous le prouve et présente les éphémérides impossibles. Une mission… possible ?

Descoberta - Lluís Dagues

loading

A vegades, per que plogui, cal una bona sopa de dits ! Lluís ens narra l’episodi pantagruèlic del conflicte de Sant Galdric, el 1613, entre Perpinyà i Vilafranca de Conflent.

Parfois, pour qu’il pleuve, il faut distribuer quelques châtaignes ! Lluís nous raconte l’épisode gargantuesque du conflit de la Saint Galdric, en 1613, entre Perpignan et Villefranche de Conflent.