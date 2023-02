El Periscopi, le mag en catalan - Episode 18 - Dimanche 5 février / Diumenge 5 de febrer

Cada setmana a France Bleu Roussillon, troba un nou capítol d'El Periscopi, la revista informativa íntegrament en català (i subtitulada en francès), realitzada amb el suport de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i del Departament des Pirineus Orientals. Un programa presentat per Sébastien Girard i el seu equip de columnistes.

Chaque semaine sur France Bleu Roussillon, retrouvez un nouvel épisode d' El Periscopi , la magazine d'actu entièrement en catalan (et sous-titré en français), réalisé avec le soutien de l'Office public de la langue catalane. Une émission présentée par Sébastien Girard et son équipe de chroniqueurs.

Les vidéos / vídeos

Ecologia - Marina Vinas

No serveix per a res estirar-se’ls, tenir-los de punta, deixar-se’ls prendre o arrancar-se’ls. És molt millor donar-los. Avui, la Marina ens parla de la donació de cabells.

Rien ne sert de les tirer, ni de les couper en quatre. Mieux vaut les donner. Aujourd’hui Marina nous parle de don de cheveux.

Efemèride - Eric Forcada

Avui, 5 de febrer, Eric Forcada dedica la seua efemèride a l’últim atemptat polític perpetrat a la Catalunya del Nord. Va ser el 5 de febrer del 1993, a Bages de Rosselló.

En ce 5 février, Eric Forcada dédie son éphéméride au dernier attentat politique commis en Catalogne du Nord : le 5 février 1993 à Bages.

Descoberta - Lluís Dagues

Un monjo científic portuguès, un forn solar i un poble de l’Albera… Sembla una endevinalla, però no ho és pas. En Lluís ens parla del projecte precursor d’un tal Pare Himàlaia, l’any 1900.

Un moine scientifique portugais, un four solaire et un village de l'Albera… On dirait une devinette, mais ce n’en est pas une. Louis nous raconte aujourd’hui l’histoire d’un précurseur surnommé Pare Himalaya, en 1900.

Cultiura Popular - Laura Pi

Són llargs, fins i, sobretot, boníssims! Ja ha començat la temporada dels calçots. La Laura Pi ens n’explica la història, l’origen així com la manera correcta de degustar-los.

Ils sont longs, élancés et surtout très savoureux… Ce sont les calçots. La saison a commencé et Laura Pi nous explique l’histoire, l’origine et surtout la technique pour les manger.

Convidada - Maude Lletja

La Maude ha baixat expressament de la Cerdanya per a detallar-nos la situació de les pistes d'esquí de Font Romeu i desvelar els projectes esportius de l’estació.

Maude est descendue de Cerdagne pour faire le point sur la situation des pistes de ski de Font Romeu et dévoiler les projets sportifs de la station.

