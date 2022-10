El Periscopi, le mag en catalan - Episode 2 - Dimanche 18 septembre / Diumenge 18 de setembre

Cada setmana a France Bleu Roussillon, troba un nou capítol d'El Persicopi, la revista informativa íntegrament en català (i subtitulada en francès), realitzada amb el suport de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i del Departament des Pirineus Orientals. Un programa presentat per Sébastien Girard i el seu equip de columnistes.

Chaque semaine sur France Bleu Roussillon, retrouvez un nouvel épisode d'El Persicopi, la magazine d'actu entièrement en catalan (et sous-titré en français), réalisé avec le soutien de l'Office public de la langue catalane. Une émission présentée par Sébastien Girard et son équipe de chroniqueurs.

Convidada - Joana Serra

Fa tot just 10 anys una jove emprenedora feia l’aposta de reprendre LA llibreria catalana de Perpinyà. Era un moment delicat on les llibreries independents tancaven les unes rera les altres. La llibretera Joana Serra és la convidada d’El Periscopi.

Il y a tout juste 10 ans, une jeune entrepreneure faisait le pari de reprendre LA librairie catalane de Perpignan. C’était un moment compliqué où les librairies indépendantes fermaient les unes après les autres. La libraire Joana Serra est l’invitée d’El Periscopi.

Ecologia - Marine Vinas

Hi ha una alternativa als alvocats que venen de Mèxic. La Marine Vinas ens parla avui del circuit curt. A casa nostra, més de 300 productors de carn i de verdura fan venda directa al consumidor final, assegurant així una producció de temporada i de qualitat.

Il existe une alternative aux avocats qui nous viennent du Mexique. Marine Vinas nous parle aujourd’hui du circuit court. Chez nous, plus de 300 producteurs de viande et de légumes vendent directement au consommateur final, rendant ainsi possible une production saisonnière et de qualité.

Descoberta - Lluís Dagues

Avui descobrim la història excepcional d’un pezillanenc poc conegut a casa seua i que és un heroi a l’Illa de la Reunió. El rossellonès Josep Sarda Garriga va posar fi a l'esclavitud a l’illa. Això fou el 20 de desembre del 1848, un dia encara celebrat a la Reunió.

Aujourd’hui, nous découvrons l’histoire exceptionnelle d’un pézillanais, méconnu chez lui mais célébré en héros sur l’île de la Réunion. Le roussillonnais Josep Sarda Garriga mit fin à l’esclavage sur l’île. C’était le 20 décembre 1848, une date toujours commémorée à la Réunion.

Versions - Julio Leone

És sens dubte un dels primers èxits del britànic Elton John. La cançó “Your Song” ha fet la volta al món i en descobrireu aquí versions insòlites, fins a l’adaptació al català interpretada per la Maria Rodés.

C'est sans doute l'un des premiers succès du britannique Elton John. La chanson "Your Song" a fait le tour du monde et vous découvrirez ici des versions insolites, jusqu'à l'adaptation catalane interprétée par Maria Rodés.

Efemerides

