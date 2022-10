El Periscopi, le mag en catalan - Episode 4 - Dimanche 2 octobre / Diumenge 2 d'octubre

Troba el teu programa en vídeo subtitulat i complet cada setmana! Retrouvez votre émission en vidéo sous titrée et en intégralité chaque semaine.

ⓘ Publicité

Cada setmana a France Bleu Roussillon, troba un nou capítol d'El Persicopi, la revista informativa íntegrament en català (i subtitulada en francès), realitzada amb el suport de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i del Departament des Pirineus Orientals. Un programa presentat per Sébastien Girard i el seu equip de columnistes.

Chaque semaine sur France Bleu Roussillon, retrouvez un nouvel épisode d'El Persicopi, la magazine d'actu entièrement en catalan (et sous-titré en français), réalisé avec le soutien de l'Office public de la langue catalane. Une émission présentée par Sébastien Girard et son équipe de chroniqueurs.

Les vidéos / vídeos

Efemerides - Eric Forcada

loading

Aquest 25 de setembre celebrem una victòria. El 1991, el Diari Oficial de la República francesa publicava el decret de creació del CAPES de llengua catalana. Ben aviat arribarien els quatre primers professors de català al col·legi i al liceu.

Ce 25 septembre, nous fêtons une victoire. En 1991, le Journal officiel de la République Française publia le décret sur la création du CAPES en langue catalane. Très vite, les quatre premiers professeurs de catalan feraient leur rentrée au collège et au lycée.

Convidat Nicolas Garcia

loading

La secada ha vingut per quedar-se i la gestió de l’aigua és una de les prioritats del nostre convidat, Nicolas Garcia, primer vicepresident del Consell Departamental.

La sécheresse est arrivée pour ne plus nous quitter. La gestion de l’eau est une des priorités de notre invité, Nicolas Garcia, premier vice-président du Conseil départemental.

Ecologia - Marine Vinas

loading

Bevem només l’1% de l’aigua que consumim a casa. Marine Vinas ens detalla la repartició del consum : sabràs endevinar qui dels dos, la dutxa o el rentaplats, gasta més aigua ?

Nous ne buvons que 1% de l’eau consommée à la maison. Marine Vinas détaille la répartition de la consommation : saurez-vous nous dire lequel des deux, prendre sa douche ou le lave-vaisselle, consomme le plus d’eau ?

Descoberta - Lluís Dagues

loading

No sempre van tenir un nas llarg i ganxut, ni tampoc espantaven els mainatges. A partir de quin moment la remeiera va esdevenir diabòlica? Dediquem tres minuts a la tràgica història de les bruixes.

Elles n’ont pas toujours eu le nez bien long et crochu ; elles n’ont pas toujours fait peur aux enfants, non plus. À quel moment, donc, la guérisseuse devient diabolique ? Nous consacrons trois minutes à l’histoire, tragique, des sorcières.

Versions - Julio Leone

loading

Per bé que no té cap estrella als bulevards de Hollywood, Madonna n’és una. Entre les moltíssimes versions de Like A Prayer, descobriu Com una oració del grup La Iaia.

Bien qu'elle n'ait pas de star sur Hollywood Boulevard, Madonna en est une. Parmi les nombreuses versions de Like A Prayer, découvrez Com una oración du groupe La Iaia.