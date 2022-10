El Periscopi, le mag en catalan - Episode 5 - Dimanche 9 octobre / Diumenge 9 d'octubre

Cada setmana a France Bleu Roussillon, troba un nou capítol d'El Persicopi, la revista informativa íntegrament en català (i subtitulada en francès), realitzada amb el suport de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana. Un programa presentat per Sébastien Girard i el seu equip de columnistes.

ⓘ Publicité

Chaque semaine sur France Bleu Roussillon, retrouvez un nouvel épisode d'El Persicopi, la magazine d'actu entièrement en catalan (et sous-titré en français), réalisé avec le soutien de l'Office public de la langue catalane. Une émission présentée par Sébastien Girard et son équipe de chroniqueurs.

Les vidéos / vídeos

Efemèride - Eric Forcada

loading

Si el nom de la regió sovint ha creat un debat (Septimanie - Occitanie) la constitució d’una regió catalana també. Tal dia com avui del 1981 es presentava el manifest de l’Unió per a la Regió Catalana.

Si le nom de la région a souvent créé la polémique (Septimanie - Occitanie) la constitution d'une région catalane également. Un jour comme aujourd'hui en 1981 était dévoilé le manifeste de l'Union pour la Région Catalane.

Ecologia - Marine Vinas

loading

En temps de crisi energètica i quan s’apropa l'hivern, la Marine ens dóna consells molts simples per a rebaixar la factura de la calefacció.

En temps de crise énergétique et à l'approche de l'hiver, Marine Vinas nous donne des conseils très simples pour réduire notre facture de chauffage.

Descoberta - Lluís Dagues

loading

Perquè Els Banys d’Arles ne diuen Amélie-les-Bains ? I Bourg-Madame per la Guingueta d’Hix ? En Lluís Dagues ens detalla les raons de les traduccions de cops insolites de la toponímia catalana.

Pourquoi Les Bains d'Arles s'appellent Amélie-les-Bains ? Et pourquoi Bourg-Madame ne s'appelle pas la Guinguette d'Hix ? Lluís Dagues nous détaille les raisons de ces traductions insolites de la toponymie catalane.

Convidat - Lanza Bertucci-Domergue

loading

Anar a bicicleta és un dels plaers de la vida. El nostre convidat, membre de l’associació Vélo en Têt, milita per que tothom pugui desplaçar-se en seguretat pels carrers de Perpinyà i de CN. Una lluita que encara dura.

Faire du vélo fait partie des petits plaisirs de la vie. Notre invité, membre de l'association Vélo en Têt, milite pour que tout le monde puisse se déplacer à bicyclette en sécurité dans Perpignan comme dans tout le département. Une lutte qui dure encore.

Versions - Julio Leone

loading

Es un dels èxits del grup The Police. Segur que coneixes Every Breath You Take, però has sentit mai la versió swing, reggae o gospel ? I la versió en català ?

C'est un des tubes du groupe The Police. Vous connaissez pour sûr Every Breath You Take, mais avez-vous déjà entendu la version swing, reggae ou gospel ? Et la version en catalan ?