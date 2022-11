El Periscopi, le mag en catalan - Episode 8 - Dimanche 13 novembre / Diumenge 13 del novembre

Cada setmana a France Bleu Roussillon, troba un nou capítol d'El Persicopi, la revista informativa íntegrament en català (i subtitulada en francès), realitzada amb el suport de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i del Departament des Pirineus Orientals. Un programa presentat per Sébastien Girard i el seu equip de columnistes.

Chaque semaine sur France Bleu Roussillon, retrouvez un nouvel épisode d'El Persicopi, la magazine d'actu entièrement en catalan (et sous-titré en français), réalisé avec le soutien de l'Office public de la langue catalane. Une émission présentée par Sébastien Girard et son équipe de chroniqueurs.

Les vidéos / vídeos

Efemèride - Eric Forcada

Amb l’Eric tornem a commemorar el passat 13 de novembre del 2019, quan les policies espanyola i francesa intervenien per a trencar el bloqueig de l’autopista del Voló/Jonquera, fet pel Tsunami democràtic.

Nous commémorons avec Eric le 13 novembre 2019, où les forces de l’ordre espagnoles et françaises sont intervenues face au blocus fait par le Tsunami Démocratique à l’autoroute du Boulou à la Jonquera.

Convidat - Lanza Bertucci-Domergue

La Lucie Mogara ha vingut a parlar-nos de cinema, de rodatges i de festivals a casa nostra.

Lucie Mogara est venue pour nous parler de cinéma, de tournages et de festivals en Catalogne Nord.

Ecologia - Marine Vinas

En teniu un fart de fer la cua a la gasolinera? La Marina ha trobat unes quantes alternatives per a desplaçar-se.

Vous en avez marre de faire la queue à la station essence ? Marina a trouvé quelques alternatives pour vous déplacer.

Descoberta - Lluís Dagues

En Lluís fa un pont entre València i Perpinyà, i entre dos segles, per presentar-nos un mural i l’esdeveniment que amaga.

Lluís fait un grand-écart entre València et Perpignan, et entre deux siècles, pour nous présenter une fresque et l’évènement qu’elle cache.

Versions - Julio Leone

El rei de les versions, en Julio, declina Smells Like Teen Spirit del grup Nirvana.

Julio, le roi des versions décline Smells Like Teen Spirit, du groupe Nirvana.