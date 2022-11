El Periscopi, le mag en catalan - Episode 9 - Dimanche 20 novembre / Diumenge 20 del novembre

Vue aérienne depuis un drone de vignes, d'oliviers et de champs de blé dans la région de Penedes dans la province de Barcelone en Catalogne Espagne Europe

Cada setmana a France Bleu Roussillon, troba un nou capítol d'El Persicopi, la revista informativa íntegrament en català (i subtitulada en francès), realitzada amb el suport de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i del Departament des Pirineus Orientals. Un programa presentat per Sébastien Girard i el seu equip de columnistes.

Chaque semaine sur France Bleu Roussillon, retrouvez un nouvel épisode d'sEl Pericopi, la magazine d'actu entièrement en catalan (et sous-titré en français), réalisé avec le soutien de l'Office public de la langue catalane. Une émission présentée par Sébastien Girard et son équipe de chroniqueurs.

Les vidéos / vídeos

Efemèride - Eric Forcada

Eric Forcada ens recorda avui una mort que va alegrar molta gent, fins als carrers de Perpinyà: la del general Franco, el 20 de novembre del 1975. Zoom sobre aquell dia de festa, celebrat a còpia d’ampolles de blanqueta de Limós.

Eric Forcada évoque aujourd’hui une mort qui a fait beaucoup d’heureux, jusqu’à Perpignan : celle du général Franco, le 20 novembre 1975. Zoom sur ce jour de fête, célébré à grands coups de blanquette de Limoux

Convidat - Lanza Bertucci-Domergue

Hug Domènec, tècnic de Plataforma per la Llengua a Catalunya Nord, ve a parlar-nos del repte Kinton i del paper d’aquesta ONG del català a casa nostra.

Hug Domènec, technicien de la Plataforma per la Llengua en Catalogne du Nord, vient nous présenter le défi Kinton et évoquer le rôle de l’ONG du catalan chez nous.

Ecologia - Paula Escudero

50 quilòmetres de diversitat natural: és pas el patrimoni immobiliari amagat d’en Seb, sinó ben bé el nostre. Les platges de Catalunya Nord alberguen una gran riquesa, amenaçada, però, per la urbanització de la costa.

50 kilomètres de richesses naturelles : ce n’est pas le patrimoine immobilier caché de Seb, mais bien le nôtre. Les plages de la Catalogne Nord hébergent une grande diversité fragilisée par l'artificialisation de la côte.

Descoberta - Lluís Dagues

Fumar i beure pot afavorir l’economia d’un país? És clar que sí! Ens ho demostra en Lluís Dagues, amb dues empreses rosselloneses de renom internacional.

Fumer et boire peut servir l'économie d’un territoire ? Bien sûr que oui. Lluís Dagues nous le prouve en évoquant deux entreprises roussillonnaises à la renommée mondiale.

Versions - Julio Leone

“My Heart Will Go On”, belleu no coneixeu el títol, però segur que la melodia vos sona: sobre el pont d’un famós vaixell, Leonardo Dicaprio vos mira amb uns ulls enamorats … és, ben cert, la cançó de la Céline Dion a la pel·lícula Titànic, interpretada en català pel Cris Juanico.

“My Heart Will Go On”, vous ne connaissez peut-etre pas le titre, mais la mélodie vous rappellera quelque chose: sur le pont d’un paquebot célèbre, Leonardo Dicaprio vous lance un regard amoureux … C’est évidemment la chanson de Céline Dion pour le film Titanic, interprétée en catalan par Cris Juanico.