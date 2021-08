D'Epineuil à Tanlay, en balade dans le Tonnerrois

Depuis le 13ème Siècle, Epineuil est un terroir viticole de qualité . Dominique Gruhier perpétue l'histoire familiale du domaine de l'Abbaye du Petit Quincy. c’est aujourd’hui plus de 30ha de vignes et de nombreuses activités d’œnotourisme en cours de développement.

Une balade en forêt avec Bernard Mignard à la recherche d'un trésor : la Truffe Bourgogne. Ce champignon, très convoité, est un trésor de la nature difficile à récolter, notamment parce qu'il pousse sous terre. La saison démarre le 16 septembre.

La forêt est aussi le terrain de jeu d'Alain Bresson. Artiste du land art, grâce à ses créations de mousse, de branches et de feuilles, les arbres semblent prendre vie. La forêt des Géants verts, c'est à Argentenay.

A Lézinnes, Géochanvre, fabricant français de toiles 100% végétales en chanvre cultivé en France. Une solution 100% écologique pour vos Paillage, Confection, Sac Cabas, Masque.

A Tanlay, situé au bord du canal de Bourgogne, Haliotis vous accueille pour un séjour au cœur du village de Tanlay, havre de paix et tranquillité au cœur de l’Yonne.Cette maison datant du 18ème siècle a conservé son charme, et accueille jusqu’à cinq convives dans le confort et le calme..

L'Abbaye Notre Dame de Quincy, à Tanlay a été fondée en 1133, ce qui en fait la sixième fille de l'Abbaye de Pontigny. Les bâtiments sont inscrits au titre des Monuments Historiques depuis 1926.

