En images : Charroux en fête dans le Sud Vienne pour les ostensions septennales

Elles ont lieu seulement tous les sept ans... Et c'était ce dimanche 11 juin à Charroux, au sud de la Vienne ! Les ostensions ! Une pratique qui remonte au Moyen-Age et qui consiste à montrer au public et à vénérer des reliques qui ont appartenu à des saints (conservées par les églises) au cours d'une procession dans la rue, après une messe.

Les rues du village ont été décorées avec des guirlandes de fleurs jaunes. © Radio France - Irène Prigent

Ces fêtes limousines ont lieu dans seulement 20 communes en France, la plupart en Haute-Vienne, mais aussi en Charente et dans la Creuse. Charroux est le seul lieu de la Vienne. Interrompues à cause des guerres de religions, elles ont été remises au goût du jour en 1862.

L'archevêque de Poitiers Pascal Wintzer a présidé les cérémonies. © Radio France - Irène Prigent

Plusieurs reliques sont conservées à l'abbaye de Charroux. © Radio France - Irène Prigent

En 2013, l'Unesco a inscrit la célébration des ostensions au patrimoine immatériel de l'humanité. Ces célébrations attirent à chaque édition une centaine de visiteurs, qui découvrent ainsi le patrimoine de la commune. Parmi les trésors de Charroux : un médaillon qui contiendrait un morceau de la vraie croix du Christ.

Cette boîte renferme un médaillon où serait conservé un morceau de la "vraie croix" du Christ. © Radio France - Irène Prigent

Pour les paroissiens, il est très important de continuer à entretenir cette mémoire et de la transmettre à la jeune génération. Les prochaines ostensions à Charroux devraient avoir lieu en 2030.