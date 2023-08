EN IMAGES - Dans le Vercors, l'association "Cabane 44" rénove un ancien refuge de résistants tombé en ruine

Après avoir emprunté un chemin étroit et cabossé, hostile aux voitures, il faut marcher 45 minutes dans le Vercors, matériel sur le dos, pour atteindre l'emplacement de la cabane. "C'est physique !", reconnaît Gérard Clauzier, fondateur de l'association "Cabane 44" . "Mais ça vaut le coup ! Cela permet aussi de profiter du paysage et de parler de la résistance !".

Au Camp des Carteaux, la base des quatre murs formant un rectangle blanc au sol, sont les seuls témoins du refuge fondé en 1943. Au milieu, une charpente en construction s'élève. La terminer, c'est l'objectif de la cinquième "mini-expédition" organisée depuis avril par Gérard, accompagné de sept compagnons bénévoles.

45 minutes de marche sont nécessaires pour arriver à la cabane. © Radio France - Romain Bitot

De la récup' pour les matériaux du chantier

La charpente, en cours de construction, à l'intérieur de ce qu'il reste des murs d'époque. © Radio France - Romain Bitot

Gérard Clauzier, instituteur autranais retraité, a retrouvé les ruines du refuge en début d'année grâce aux écrits de l'époque. Il s'est ensuite lancé dans la rénovation, épaulé par des "camarades", également soucieux de perpétuer la mémoire de la résistance dans le maquis du Vercors. Pour ce faire, l'essentiel des matériaux sont issus de la récupération. "Les poutres viennent d'une maison qu'un ami a démoli donc ça ne nous a rien coûté", explique Gérard Clauzier.

Le recyclage est aussi de mise : les chutes des troncs d'arbre coupés, avec l'accord de l'ONF (Office national des forêts), seront utilisées pour habiller la cabane. La commune d'Autrans a aussi apporté son aide au projet en leur assurant le transport logistique jusqu'au site.

Aldo, t-shirt bleu au premier plan, vient de couper un arbre. Mission de l'équipe maintenant : le tracter jusqu'au lieu des travaux © Radio France - Romain Bitot

Cela permet à l'association de disposer d'un budget prévisionnel raisonnable : 2.500 euros, financés en partie par les frais d'adhésion à l'association et une cagnotte en ligne . D'après Gérard Clauzier, il manque encore 500 euros à "Cabane 44" pour se projeter sereinement vers l'avenir.

Il faut parfois batailler avec un terrain escarpé pour acheminer les matériaux jusqu'au site des travaux. © Radio France - Romain Bitot

"C'est un devoir de mémoire"

L'objectif de l'association est de terminer la rénovation de la cabane d'ici fin octobre 2023. Gérard Clauzier et "Cabane 44" visent une ouverture du refuge au public courant 2024, année du 80e anniversaire des combats du Vercors. "On voudrait mettre en place une expositions de photos qui resterait dans la cabane en permanence", envisage-t-il. "C'est un devoir de mémoire qui nous anime. Les maquisards ont donné leur vie pour qu'on soit en liberté aujourd'hui et je veux que les plus jeunes puissent se souvenir aussi".

Si vous souhaitez marcher jusqu'au Camp des Carteaux, lire le panneau explicatif déjà planté devant la cabane en construction et profiter des magnifiques paysages aux alentours, un chemin de randonné est d'ores et déjà balisé.