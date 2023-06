EN IMAGES - Dans les coulisses de la restauration du tombeau des parents d'Anne de Bretagne à Nantes

Le tombeau de François II de Bretagne et de sa femme, Marguerite de Foix, est démonté petit à petit depuis le mois de mai 2023.

La restauration du tombeau des parents d'Anne de Bretagne devait avoir lieu en 2020, année de l'incendie de la cathédrale de Nantes . Près de trois ans après, elle démarre enfin. Le tombeau de François II de Bretagne et de Marguerite de Foix est en marbre blanc de Carrare, l'un des plus prisés pour sa blancheur. Il mesure quatre mètres sur deux, et est considéré comme une des premières œuvres de la Renaissance en France. La première phase du chantier a débuté en mai 2023. Cette étape consiste à démonter complètement le tombeau.

Les gisants, les statues allongées du duc et de la duchesse de Bretagne, ont été retirés avec le reste de l'ensemble statuaire qui entoure le sarcophage. © Radio France - Marek Khetah

La première restauration depuis plus de 200 ans

Le tombeau se trouve sur l'aile gauche du transept de la cathédrale. Personne n'y a touché depuis 200 ans. "C'est un très grand moment. S'approcher aussi près du tombeau et passer la barrière habituellement autour. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 1817", s'enthousiasme Valérie Godard, conservatrice régionale des monuments historiques à la Drac (Direction Régionale des Affaires Culturelles).

Quand on se rapproche, on constate que les plinthes noires du tombeau sont effritées et recouvertes de cristaux de sels. Le gros des travaux consiste à dessaler ces pierres qui pourraient davantage s'abîmer avec le temps.

La plinthe du tombeau est de la serpentine. Une pierre noire qui absorbe l'humidité, chargée en sel, lors de l'évaporation des sols. © Radio France - Marek Khetah

Après le démontage complet du tombeau, les parties basses seront plongées dans des bains. Une technique de désalinisation naturelle qui permet d’éliminer les sels qui altèrent les éléments sculptés. L'eau est changée régulièrement et les ions se séparent de la pierre. Cette opération doit durer deux ans.

Des travaux à 1,12 million d'euros

Ces travaux sont entièrement financés par l’État pour un montant de 1,12 millions d'euros. Ils comprennent également la restauration de l'ensemble statuaire, déplacé dans la chapelle de la cathédrale. Cet ensemble est composé du couple ducal, de trois anges, deux animaux ainsi que les quatre représentations symboliques des vertus cardinales : la Prudence, la Tempérance, la Force et la Justice. Les statues ont pu être nettoyées après l'incendie.

Le couple ducal repose d'habitude sur un socle de marbre blanc de quatre mètres sur deux. Quelques fissures doivent être réparées. © Radio France - Marek Khetah

A gauche, la Force, à droite, la Tempérance. © Radio France - Marek Khetah

Le lion, symbole de force, et le chien, symbole de fidélité, trônent normalement au pied du tombeau. © Radio France - Marek Khetah

Ces trois anges soutiennent les coussins sur lesquels la tête des souverains repose. Ils les accompagnent vers l’autre monde. © Radio France - Marek Khetah

Ces travaux longs et complexes doivent durer au moins deux ans, mais la cathédrale pourrait rouvrir partiellement d'ici 2024.