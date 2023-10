EN IMAGES - Découvrez "la collection Baccarat", le nouvel espace bientôt ouvert aux visiteurs à Baccarat

Cela a longtemps été un sujet de controverse et de déception pour une partie des visiteurs de passage à Baccarat en Meurthe-et-Moselle : il manquait un lieu capable d'accueillir les touristes et de raconter l'histoire de la cristallerie Baccarat née en 1764. La société Baccarat a inauguré un nouvel espace installé dans l'ancien pôle bijoux, au bord de la Meurthe, face à l'église Saint Remy. Un lieu nommé "la collection Baccarat".

Un espace créé en quatre mois

Il existait pourtant un musée mais il fallait faire mieux pour Maggie Henriquez, la directrice générale de la marque : "ce n'était pas un musée qui reflétait la beauté et qui apportait la fierté que cet endroit nous apporte. Je suis profondément fier et je suis émue". C'est une opération "commando" qui a été menée pour réaliser ce lieu en quatre mois explique Frédéric Loeb, consultant en innovation : "on voulait aller vite pour montrer que la nouvelle direction de la manufacture mettait les moyens de leur ambition".

La collection s'ouvre sur l'histoire de la cristallerie, puis celle des clients célèbres de Baccarat, le tout sur fond noir. La lumière vient sublimer les pièces comme ces services de table installés sur une vraie table, raconte Frédéric Loeb : "on s'est amusé à faire un déjeuner ou un dîner anachronique de tous les grands de ce monde. Chaque roi ou reine a un peu son service". La visite se termine par des pièces plus contemporaines sur fond totalement blanc. Il y a aussi un café et une boutique de souvenirs à prix abordables, explique Rémi Grosjean, le directeur général délégué de Baccarat : "c'est une offre un peu différente, on présente des produits culturels qui permettent à chacun de pouvoir repartir avec le rêve et la marque Baccarat".

De l'attente autour du site

Preuve de l'attrait du projet, Marie-Claude patiente à l'extérieur des locaux. Elle tente de voir ce qu'il se passe à l'intérieur, elle qui a passé 30 ans à la manufacture : "je viendrai, c'est sûr. C'est une chose qu'il fallait refaire". Même sentiment pour Odette, antiquaire chez Cristal Décor, en face de la manufacture : "la rue des cristalleries, jamais je ne l'ai vu aussi vide. Un musée, ça c'est bien, ça dynamise, ça fait parler de Baccarat".

La collection Baccarat ouvrira au grand public le 17 octobre. Elle sera ouverte hors saison du mardi au dimanche de 10 heures à 18 heures. Ce sera ouvert tous les jours du 15 juin au 15 septembre. L'entrée sera à huit euros, quatre euros en demi-tarif et gratuite pour les moins de 12 ans.

La collection Baccarat en images

