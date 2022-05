EN IMAGES : des hologrammes et de la réalité virtuelle au musée de l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg

"Le numérique à l'œuvre" : c'est le nom de la nouvelle exposition qui démarre au musée de l'œuvre Notre-Dame vendredi 6 mai et jusqu'au 6 novembre prochain. Dix-huit outils numériques sont déployées dans les différentes pièces sous plusieurs formes, pour se mettre au service de la collection.

Ce tableau numérique permet d'animer le retable pour donner des explications sur l'oeuvre © Radio France - Jules Hauss

Plusieurs casques de réalité virtuelle sont proposés au début de l'exposition. Un premier permet notamment de se plonger dans la cathédrale de Mutzig, détruite au milieu du 19ème siècle et dont les colonnes sont conservées au musée. Un autre, amène en haut de la tour de la cathédrale de Strasbourg, dans l'octogone.

Cet écran pivotant permet de découvrir la cathédrale en chantier © Radio France - Jules Hauss

"Tout est fait dans le souci du détail, avec une véritable rigueur scientifique et historique, explique Stéphane Potier, architecte et fondateur d'Inventive Studio, qui a réalisé la qualité totalité des outils."

Une tablette permet de voir les statues en couleur, dans le style de l'époque © Radio France - Jules Hauss

Parmi les autres prouesses techniques, deux hologrammes, qui permettent de reconstruire en 3D des statues abîmées par le temps. "C'est un nouveau modèle développé aux Etats-Unis. On a réussi à s'en procurer deux. C'est une première dans une musée en France", poursuit Stéphane Potier.

Cette statue très abîmée est reconstruite à l'aide d'un hologramme, une première dans un musée en France © Radio France - Jules Hauss

Des tablettes et des écrans sont aussi installés en face de certains tableaux. Ils permettent de l'animer, de l'analyser ou encore de jouer pour pouvoir le décrypter et le comprendre. "Le but c'est vraiment d'offrir une meilleure compréhension des œuvres. On a souvent des pièces qui sont abîmées, incomplètes ou détruites. Le numérique sert donc à attirer l'œil puis à s'intéresser à l'œuvre physique", éclaire Cécile Dupeux, la conservatrice du musée de l'œuvre Notre-Dame.

Un casque de réalité virtuelle dans la salle du jubé © Radio France - Jules Hauss

"Ce n'est pas juste une simple déambulation numérique, explique Stéphane Potier. Chaque outil technique s'adapte à l'œuvre. Vous êtes dans de la 3D virtuelle, avec une immersion totale dans l'espace et les volumes qui est absolument extraordinaire. Il faut le vivre."