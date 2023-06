EN IMAGES - Hisser un drapeau sur la tour de la Chaîne à la Rochelle, tout un savoir-faire

La tour de la Chaîne s'est parée du drapeau du Stade Rochelais avant son match face à l'Union Bordeaux-Bègles, samedi 10 juin. Hisser un drapeau sur le mât situé en haut de la tour est une opération millimétrée, que Mickaël connaît sur le bout des doigts. "On déverrouille d'abord un cadenas qui est là pour que les visiteurs ne se coincent pas les doigts avec les câbles."

Il fait tourner une manivelle pour enrouler une drisse, sorte de fine cordelette tressée en métal, qui descend le drapeau de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), arborée à l'occasion de la semaine du nautisme à La Rochelle.

Mickaël et son collègue Stéphane, ici en blanc, s'apprêtent à replier le fanion SNSM. © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

"Par tradition, on ne laisse jamais un drapeau au sol, surtout s'il porte des emblèmes nationaux", précise le préposé aux drapeaux, en repliant soigneusement le fanion des sauveteurs.

Mickaël accroche le bandeau de tissu jaune et noir de 3 mètres par 2,50m via des œillets. "On a un système qui permet d'accrocher tous types de drapeaux, ils flottent grâce à un système de poids coulissant."

Tous les drapeaux accrochés doivent comporter des œillets. © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

Des trois tours de La Rochelle, seule la Chaîne peut changer de drapeau : la tour de la Lanterne n'est tout simplement pas équipée de mât, et St-Nicolas porte les couleurs françaises sans changement possible. "La tour de la Chaîne est aussi celle qui est centrale, qui se voit le mieux depuis le Port", ajoute Mickaël.

Drapeau allemand pour la venue d'une délégation début juin, fanion célébrant Octobre Rose ... à quelques occasions et sur demande de la mairie uniquement, la tour peut changer de pavoisement.

Le drapeau jaune et noir flottera jusqu'à la finale du Top 14, le samedi 17 juin. © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

Cinq drapeaux différents par an sont généralement utilisés. Le prochain changement sera réalisé pour le 18 juin, avec le retour du drapeau tricolore.