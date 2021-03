EN IMAGES : la restauration d'anciennes pièces Art Déco de la gare de Limoges peut débuter

La restauration débute pour d'anciens éléments Art Déco de la gare des Bénédictins à Limoges. Une grande structure en bois de 1929, parée à l'époque d'une carte touristique et de faillances. Sans oublier une rembarde en fer forgé. Voués à la destruction lors de la modernisation des lieux à la fin des années 70, un cheminot les avait récupérés dans le plus grand secret pour les cacher à Saint-Léonard-de-Noblat en les transportant sur un wagon.

Cette ancienne carte touristique était cachée au fond d'un grenier à Saint Léonard de Noblat © Radio France - Jérôme Ostermann

La boiserie en bois exotique a ainsi passé plus de 40 ans dans une grange, la carte dans un grenier et les carreaux de porcelaine sous un escalier du musée Historail de Saint-Léonard-de-Noblat dont le président, à qui le cheminot avait confié ces pièces avant de mourir, a révélé le secret il y a deux ans. Si la carte sera l'élément le plus difficile à récupérer, le conservateur adjoint aux Monuments Historiques est très confiant pour la boiserie, qui après expertise, est encore en très bonne état.

Ces carreaux de porcelaine vont aussi retrouver leur place d'origine à la gare des Bénédictins © Radio France - Jérôme Ostermann

Rapatriés à Limoges à la mi mars au sein de l'atelier Blanchon spécialisé dans la restauration du patrimoine bâti, ces éléments Art Déco classés au Monuments Historiques vont maintenant passer entre les mains d'experts avec comme objectif, un retour à leur emplacement initial à la gare des Bénédictins courant 2022.