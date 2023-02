EN IMAGES - Le Bailliage de Pont de l'Arche avant sa fermeture pour réhabilitation

Les travaux de réhabilitation de l'ancien Bailliage de Pont-de-l'Arche sont lancés. La première phase va consister à restaurer les murs et les toitures. Le bâtiment est reconnu pour son intérêt patrimonial et il figure parmi les édifices protégés par les monuments historiques. Et pour cause, l'ancien Bailliage est un témoin majeur de l'histoire de la cité médiévale. Au 17ème siècle, il abritait le tribunal de la circonscription et les prisons. Une pour les femmes, une pour les hommes.

La prison des hommes de l'ancien Bailliage de Pont-de-l'Arche. © Radio France - Christine Wurtz

L'édifice conserve encore les traces de son passé carcéral. Et notamment de nombreux graffitis sur les murs. Des bateaux, des profils, des dessins et des signatures qui seront préservées dans le cadre des opérations de restauration.

L'un des graffitis retrouvés sur les murs de la prison des hommes dans l'ancien Bailliage. © Radio France - Christine Wurtz

Au 19ème siècle, l'ancien Bailliage est devenu la mairie de Pont-de-l'Arche puis la maison d'habitation du sculpteur Jean Kerbrat, entre 1969 et 1976 et dont les œuvres ornent la porte principale du bâtiment, qui a aussi abrité une entreprise de sérigraphie de parapluies. L'ensemble a été racheté par l'agglomération Seine-Eure au début des années 2000, mais le projet de réhabilitation a mis du temps a voir le jour. Il est financé en grande partie par la collectivité. L'Etat et la Région y participent également à hauteur de 20% du coût total des travaux (clos-couvert et réhabilitation intérieure), estimés à environ 6 million d'euros.

La cour des prisons, qui servait à la promenade, pourrait devenir un espace de détente et de restauration. © Radio France - Christine Wurtz

L'idée de l'Agglomération Seine-Eure, c'est de faire de l'ancien Bailliage une halte touristique sur l'itinéraire de "La Seine à vélo" mais la destination finale du bâtiment n'est pas encore déterminée. Ce pourrait être un restaurant avec des chambres à l'étage. Un appel à projet vient d'être lancé par la collectivité pour cet édifice de 700 mètres carrés.