EN IMAGES - Montaigu retrouve son église

Après presque 5 années de travaux (fermée depuis janvier 2018) l'église Saint Jean-Baptiste de Montaigu rouvre au public le 17 décembre prochain. L'édifice qui domine la ville construit dans les années 1860 avait un besoin urgent d'être sécurisé et restauré. Les travaux ont coûté 3.224.000 euros en grande partie financés par la ville, avec l'aide de l'Etat et du département de la Vendée.

Les murs ont été en partie repeints de couleurs vives jaune et rose, la chair à prêcher a été réhaussée, le chauffage au gaz remplacé par des radiants électriques, de nombreuses menuiseries changées. Mais le plus impressionnant est le déplacement de l'orgue du choeur vers une tribune créé de toutes pièces au niveau de l'entrée. Une tribune en béton entourée de bois.

"L'Eglise, lieu de culte et de patrimoine, ça compte dans la vie des gens" Antoine Chereau

"C'est un chantier assumé -explique l'ancien maire actuellement adjoint au patrimoine Antoine Chereau- ça compte dans la vie des gens et dans notre histoire, on rentre là il y a de l'émotion, il y a des mamans qui sont venues là dire leur tristesse lors de la guerre 14-18, on voit les ex voto... il y a des continuités de vies dans nos communes et ça compte énormément".

Deux autres églises sur la commune de Montaigu Vendée, à Boufféré et Saint-Hilaire du Loulay, doivent également être restaurées. La première messe à Saint Jean-Baptiste est prévue le dimanche 18 décembre à 10h.

L'orgue a été déplacé et restauré © Radio France - Yves-René Tapon

L'orgue de l'église sur sa tribune en béton recouverte d'un coffrage en bois © Radio France - Yves-René Tapon

Les paroissiens trouveront leur église rénovée © Radio France - Yves-René Tapon