EN IMAGES. Symbole de la Résistance, la maison forestière de Lorris s'est en partie effondrée

Elle avait tenu bon face aux forces armées nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est finalement le vent qui a eu raison d'elle. La maison forestière de Lorris s'est en partie effondrée, au début du mois d'octobre, suite à un coup de vent.

Depuis l'effondrement du mur, la maison forestière de Lorris est entourée d'un cordon de sécurité. Les trois murs restants pourraient être instables. © Radio France - Cécile Da Costa

Un lieu de mémoire

Située dans le maquis de Lorris, l'un des plus grand du département, dans la forêt d'Orléans, cette maison avait notamment servi d'infirmerie aux résistants. Mais en 1944, les SS qui fouillaient le maquis à la recherche d'armes et de documents ont incendié ces maisons forestières, avant de fusiller sur place 60 résistants le 14 août. Le Carrefour de la Résistance est désormais le symbole de cet épisode tragique, et les deux maisons forestières, de Lorris et des Bordes, ont été conservées en l'état.

Depuis près de 80 ans, l'office national des forêts et l'association des anciens et des familles du maquis de Lorris œuvrent pour la préservation de ces lieux de mémoire. Mais jamais ces maisons n'ont été restaurées. "Ça renvoie une image importante des combats et des atrocités qui ont été commises en 1944", estime Denis Godeau, président de l'association. "A l'image du site d'Oradour-sur-Glane [en Haute-Vienne] où tout le village avait été incendié et les habitants fusillés par les SS."

Dans la forêt d'Orléans, deux vestiges de maisons forestières sont conservées en mémoire des résistants du maquis de Lorris. Sur la photo, la maison forestière des Bordes n'a pas flanché face au vent. © Radio France - Cécile Da Costa

Au Carrefour de la Résistance les maisons forestières ne sont pas les seules à être le symbole de cet épisode de l'histoire. Une plaque commémore l'engagement des résistants fusillés à Lorris. © Radio France - Irina Cazan

Sécuriser les bâtisses

Un effondrement était donc inévitable. "Les pierres de ce pan de mur n'était plus soudées les unes avec les autres. Les enduis à la chaux ont été dissouts par les précipitations au fil des décennies", constate Gilles Deboisse, en charge de la gestion du massif de Lorris à l'Office National des forets. "Avec la chute du mur, les pierres ont été projetées jusqu'à 20 ou 30 mètres. On voit bien le danger que cela représente."

Des pierres ont été projetées sur plusieurs mètres lors de la chute du mur. La maison de Lorris, bien qu'entretenue, était abîmée par le temps. © Radio France - Cécile Da Costa

Les associations entretiennent régulièrement les maisons forestières, en retirant notamment la végétation. Mais certaines plantes se sont fait leur place et dégradent tout de même la bâtisse. © Radio France - Cécile Da Costa

Tout de même, pas question de reconstruire la maison forestière de Lorris. L'enjeu pour l'ONF et l'association est de sécuriser les lieux, pour éviter un accident si un autre mur s'effondre. Une clôture pérenne va donc être installée autour des deux maisons forestières des Bordes et de Lorris. Sur le long terme, l'ONF et l'association des anciens et familles du maquis espèrent aussi pouvoir sécuriser les deux bâtisses, pour éviter qu'elles se dégradent davantage.