EN IMAGES - Un espace dédié à Maurice Genevoix au Musée de la Marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire

A quelques jours de la panthéonisation de Maurice Genevoix, le Musée de la Marine de Loire, situé à Châteauneuf-sur-Loire, vient de terminer la mise en place de son tout nouvel espace dédié à l'écrivain. Une façon de mettre en lumière le lien qui l'unit à la commune et à la région.

Maurice Genevoix entrera au Panthéon ce mercredi, le 11 novembre 2020. Une cérémonie qui se déroulera en comité restreint à cause de la crise sanitaire. L’occasion pour le Musée de Loire de Châteauneuf-sur-Loire de revenir sur la trace laissée par ce célèbre écrivain en Centre Val de Loire. Il vient d’installer un espace qui lui est dédié, au premier étage. A cause du confinement, le musée est temporairement fermé. Mais France Bleu Orléans a pu faire une visite en avant-première.

L'exposition débute avec un portrait de Maurice Genevoix. © Radio France - Marine Protais

Dans cet espace de 40m², un grand portrait de Maurice Genevoix est accroché au mur. Mais la particularité de cette exposition, c'est la dizaine d’objets ayant appartenus à l'écrivain. Ils ont tous été prêtés, pour deux ans, par sa famille.

Des objets uniques, comme l'encrier et la plume de Maurice Genevoix, ont été prêtés au musée pour deux ans. © Radio France - Marine Protais

"Maurice Genevoix avait un rythme très précis. Il passait des heures dans son bureau, face à la Loire. Et chaque jour, en fin d’après-midi, il emmenait sa fille Sylvie se promener dans leur jardin", raconte Audrey Madec, la directrice du musée. Une complicité évidente sur cette photo en noir et blanc qui date du début des années 1950. La fillette a alors cinq ou six ans. Son père, soixante.

Quand Sylvie Genevoix était petite, elle a appris, aux côtés de son père, à découvrir la faune, la flore, imiter le chant des oiseaux et faire des ricochets. © Radio France - Marine Protais

Dans cette exposition, on découvre Maurice Genevoix dans son intimité. Sous une vitre, une lettre écrite pendant la Première guerre mondiale à son frère, qu’il surnommait "Mon petit René". A coté, l’un de ses romans les plus emblématiques, Raboliot.

Maurice Genevoix a reçu, grâce à son roman Raboliot, un prix Goncourt. © Radio France - Marine Protais

Un roman qui a valu à Maurice Genevoix un prix Goncourt, et ainsi, "les moyens de s’offrir sa maison des Vernelles, à Saint-Denis-de-l’Hôtel", conclue, passionnée, la directrice du musée.

Vous pourrez découvrir cet espace dédié à Maurice Genevoix dès que le reconfinement sera levé et que le musée pourra rouvrir ses portes. Une exposition temporaire lui est également consacrée, au rez-de-chaussée. Elle devait être retirée fin novembre, mais sera probablement prolongée.