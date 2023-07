En participant au concours 'Mon quartier, mon village", faites connaître les trésors de votre village

Dès la rentrée, au travers de reportages captivants, France Bleu Isère mettra en lumière les trésors cachés de nos communes, en allant à la rencontre de leurs habitants, en explorant leur histoire et en dévoilant les belles actions qui y sont menées. Vous aurez ainsi l'occasion de découvrir ou redécouvrir les richesses insoupçonnées de votre quartier ou votre village.

Mais ce n'est pas tout ! Cet automne, France Bleu Isère organise le grand concours « Mon quartier, mon village ».

À l'issue du vote, France Bleu Isère organisera une journée entière d'émissions spéciales dédiées au quartier ou village vainqueur. Et pour couronner le tout, un concert exceptionnel réunissant les artistes talentueux de la région aura lieu sur place.

Alors ne tardez plus et inscrivez dès maintenant votre quartier ou village pour qu'il puisse faire partie des candidats. La sélection sera annoncée à la fin du mois d'août. Ne manquez pas cette chance unique de mettre en avant la beauté et l'authenticité de votre quartier ou village isérois.

Inscrivez-vous dès maintenant et faites entendre la voix de votre quartier ou village dans le grand concours "Mon quartier, mon village" de France Bleu Isère !