En route vers la CEA #6 : Germain Muller

Germain Muller, né le 11 juillet 1923 et mort le 10 octobre 1994 à Strasbourg est un auteur dramatique, acteur, homme politique, poète, chansonnier, humoriste et cofondateur du cabaret strasbourgeois « De Barabli ». Personnalité aux multiples facettes, il a contribué à façonner l’imaginaire de la région et figure aujourd'hui en bonne place au « Panthéon alsacien ».

Ecoutez l'incroyable voix de Germain Muller Copier

