En Sud Touraine, le Château de La Guerche, un château à (re)découvrir !

Situé un peu a l'écart des "grands château de la Loire", son intérêt historique et architectural est pourtant largement reconnu. Et ce n'est pas le seul motif qui vous poussera à vous y rendre !

En Loches et Châtellerault, à quelques encablures du Grand Pressigny, le Château de La Guerche est une agréable surprise à découvrir !

Préservé du tourisme de masse, les visiteurs bénéficient souvent d'une visite guidée personnalisée. La visite du château de la Guerche constitue toujours "une belle surprise" pour ceux qui le visitent. Loin des circuits classiques des tours-opérators, on prend le temps d'y vivre, d'y voir, d'y entendre l'histoire.

Le site et également un lieu familial, vivant et animé, qui fait partie intégrante de l'âme du lieu. A partir du 20 juin, il vous ouvre ses portes.

L'intérieur du Château de La Guerche, en Sud-Touraine. - Château de La Guerche

Les guides sont pour la plupart des étudiants en histoire, qui font partager leur passion pour le lieu et l'histoire, tout en restant attentifs au niveau de connaissance de chaque type de public. Ils constituent des médiateurs culturels, médiateurs historiques, porteurs de petites et grandes histoires. Au château de la Guerche, une visite guidée est aussi une expérience humaine d'accueil et d'échange.

Le Parc du Château de La Guerche, en Sud-Touraine - Château de La Guerche

Visites info pratiques :

Le château de la Guerche ouvre les portes du parc et du château aux visiteurs à partir du dimanche 20 juin prochain, et jusqu'au 19 septembre.

Comme l'année dernière, les guides du château seront heureux d'accompagner les visiteurs pour des visites guidées du château, et adaptées à chaque public, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Visites tous les jours sauf le dimanche matin, à 10h, 11h30, 14h30, 16h et 18.

Evènement théâtre les 5, 6 et 7 août : ELECTRE

Comme l'année dernière, le château de la Guerche organise des représentations de pièces de théâtre, dans la cour du château.

Cette année, l'équipe du Château vous propose de (re)découvrir "Electre" de Jean Giraudoux. Les 5-6-7 août, à 20h45, dans la cour du château. Tarifs : 10 € plein tarif, 5 € tarif réduit (jeune jusqu'à 14 ans)

Réservation conseillée de préférence par mail à l'adresse chateaudelaguerche@gmail.com sinon par téléphone au 02 47 91 02 39.

Les consignes sanitaires applicables aux évènements en extérieurs sont évidemment appliquées pour cet évènement.