Encore une semaine pour voter : Bergheim sera-t-il Village Préféré des Français ?

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter l'histoire rocambolesque de la ville de Bergheim Copier

Barige va-t-il devenir le village préféré des français ? Bergheim, qu’on pourrait traduire par le village de la montagne, arrosé par la ribière du Bergenbach, la rivière de la montagne, est un joli village. Ce ne sont pas ses plus de 2.000 habitants qui me contrediront. Vous allez retrouver le plan rectangulaire de sa double enceinte médiévale du XIVe et XVe siècle et son Obertor, sa porte haute, la seule qui a survécu sur trois portes, ses douves, ses quatre fleurs au concours des villes et villages fleuris, son château de Reichenberg, entre autres.

Mais l’aventure a démarré bien avant à Bergheim, on a retrouvé des vestiges d’une bataille au néolithique, vers -4200. Il y eut ensuite un camp romain à l’emplacement du village. En 1848, d'anciennes mosaïques de cette époque furent découvertes, elles ont été partiellement reconstituées. Aucun lieu en Alsace n'a aussi souvent changé de maître que le bourg de Bergheim.

Du VIIe au XIVe siècle, j’ai compté, il a changé seize fois de suzerains, chaque fois des familles différentes. Bergheim fut finalement élevée au rang de ville libre sous la tutelle de Henri de Ribeaupierre. C’est en 1313 que Bergheim obtient le privilège de frapper monnaie, le droit de perception de droits de douane, et le droit de refuge, ce qui va d’ailleurs donner deux sobriquets aux bergheimois. Le droit de refuge, c’est la possibilité, lorsqu’on a commis un crime non prémédité ou excusable, de venir se réfugier dans la ville au nez et à la barbe des poursuivants. Bergheim a accueilli entre 1530 et 1667 exactement 744 réfugiés coupables de tels crimes ou délits. Ils étaient protégés un certain temps, et n’avaient pas le droit de se marier dans la ville. Le premier sobriquet des bergheimois fut les “Toteschlààwer”, les meurtriers, c’est la réputation qu’ils avaient alentour, puisqu’ils les protégeaient. Et aussi les “Lack mi”, diminutif de “Lack mi àm Àrsch”, qu’on peut traduire littéralement par une version plus fleurie de “va te faire…”

C’est aussi un petit personnage sur un bas-relief de l'entrée Ouest, représentant un bonhomme qui nargue ses poursuivants en dévoilant son derrière. D’où le surnom des “Lack Mi”, le bas-relief a été conservé, vous pouvez encore le voir dans une rue de la jolie petite ville de Barige. Vous avez jusqu’au 22 mars pour voter pour votre village préféré des français, mais je sens que le vôtre aussi démarre par un B. Et vous cliquez sur la bonne photo à l’adresse : ftvetvous.fr/levillage et n’oubliez pas de valider au bas de la page.

Cliquez ici pour soutenir Bergheim au concours du Village Préféré des Français.