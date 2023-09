Ensisheim : des fouilles dans la plus importante nécropole alsacienne du néolithique

Depuis 2017, l'aménagement de la Zone d'activité d'intérêt départemental d'Ensisheim et de Réguisheim donne lieu à des recherches archéologiques de grande ampleur, révélant des vestiges remarquables. Dans le cadre de la 5e tranche de ce projet, Archéologie Alsace fouille actuellement une nécropole mérovingienne, qui compte près de 100 tombes.

Le site d'Ensisheim-Réguisheim est certainement, selon les archéologues présents sur place, le plus grand site funéraire d’Alsace. Il s’étend sur plus de 40 hectares. Les plus anciennes tombes datent du néolithique, soit 5.300 ans avant notre ère.

Des tombes qui retracent 6.000 ans d'histoire

Récemment, ce sont une centaine de tombes mérovingiennes qui ont été mises au jour. L’archéologue Muriel Roth-Zehner, responsable de cette opération, évoque une présence continue de tombes sur près de 6.000 ans. "On a retrouvé les traces d'un monument important, datant de la fin du néolithique" précise-t-elle, "a priori, on a cherché à se faire enterrer à cet endroit en particulier".

Parmi les découvertes archéologiques récentes, sans lien avec la nécropole, une défense de mammouth entière a été découverte, charriée par les eaux du Rhin, il y a 20.000 ans.

Toutes les découvertes des archéologues alsaciens feront l’objet d’études ultérieures. Archéologie Alsace proposera au public une visite du site d'Ensisheim-Réguisheim, samedi 30 septembre entre 13 et 18h.