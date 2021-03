Envolez-vous avec le Grand Est Mondial Air Ballons à Chambley #GEMAB21

Le plus grand rassemblement de montgolfières au monde est de retour pour une 17ème édition toujours pleine de spectacles et de surprises ! Dix jours d'envols, d'animations et d'émerveillement dans le ciel de Chambley sont prévus fin juillet 2021 en partenariat avec France Bleu Lorraine.