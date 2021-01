ÉPISODE 2 - Rencontre avec Benoît Dulion, charpentier chez Dulion Charpente

Episode 2 : Benoît Dulion, charpentier Copier

Qui est Benoît Dulion ?

Benoît Dulion est tombé dans la charpente tout petit ! Cela fait plus de 30 ans que c'est son métier. Son grand-père et son père étaient charpentiers, c'est la troisième génération dans le métier. Il se souvient d'ailleurs accompagner son père sur les chantiers, l'aider à porter du bois, être avec lui dans la voiture... Benoît était encore tout gamin !

C'est une histoire de famille, mais aussi de passion, qui s'est transmise de génération en génération.

Mes ouvriers, quand ils sont en balade le dimanche, ils peuvent dire aux enfants "regardes, c'est papa qui a travaillé là-haut"

L'activité "Monuments historiques"

Dulion Charpente travaille pour les particuliers mais s'est spécialisée dans les monuments historiques. C'est prestigieux, l'occasion de voir des endroits incroyables, et de travailler sur des chantiers impressionnants comme la tour de l'Horloge, mais aussi la Cathédrale d'Auxerre ou de Nevers...

C'est l'occasion de voyager dans le temps et c'est "magique" de découvrir des charpentes historiques.

Charpente de la tour de l'Horloge © Radio France - Benoit Chomaud

Comment devenir charpentier ?

Dulion Charpente recrute, recherche régulièrement des jeunes motivés et passionnés pour rejoindre l'équipe. Mais plus largement, c'est un métier d'avenir. On peut faire carrière dans la charpente mais dans les métiers du bâtiment en général. Il y a des entreprises à reprendre, des monuments à rénover.

Les jeunes d'aujourd'hui seront les patrons de demain !

Il n'y a pas de parcours type. Il faut passer par des CAP, BEP, Bac professionnels, mais il faut surtout trouver sa voie. Il faut trouver l'entreprise qui correspond à nos envies et à nos centres d'intérêts.

Sa participation au chantier de la tour de l'Horloge

Sur un chantier comme celui-ci, il faut être charpentier mais aussi un peu archéologue. Il faut avoir des connaissances historiques en charpente, puisqu'au delà d'être des charpentiers, ils sont des restaurateurs de charpente, au même titre qu'un restaurateur de meubles.

Il faut avoir une approche intellectuelle avant l'approche technique. Il faut cibler les besoins et choisir justement les techniques adéquates. Que ce soit des techniques anciennes ou plus contemporaines.

Concrètement, l'entreprise intervient pour rétablir et remettre en état la structure, et tant que possible, restaurer en préservant la matière historique pour garder le côté authentique de la charpente.

La particularité de la tour de l'Horloge est d'être un chantier tout à la verticale, ce qui rend le travail plus long que sur un monument tout à l'horizontale où on peut plus facilement se répartir les tâches.

Sur la tour de l'Horloge, il y a un gros travail à faire sur la charpente. Toute la partie basse - quand on regarde la tour, juste au-dessus des murs - est complètement pourrie. Plus on monte, meilleur c'est. Bonne surprise, la flèche est plutôt en très bon état.

