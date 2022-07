Escapade dans la vallée du Var de Puget-Théniers à Guillaumes avec le train des Pignes à vapeur

Le samedi et le dimanche sur France Bleu Azur, celles et ceux qui animent vos week-end et vos vacances prennent la parole. Activités sportives, calmes ou insolites découvrez autrement les Alpes-Maritimes et le Var. L'émission "100% Loisirs" de 10h à 11h sur France Bleu Azur avec Alia Zegaoula.

Qui sont celles et ceux qui font vivre le train des Pignes à vapeur ?

Embarquez pour un voyage hors du temps à bord de voitures historiques sur la célèbre ligne du Train des Pignes entre Puget-Théniers, Entrevaux et Annot ! Ce sont des passionnés, bénévoles qui depuis la fin des années 70 entretiennent et font circuler cette locomotive à vapeur.

Benjamin Laffont, de l'association Groupe d'Etude pour les Chemins de fer de Provence raconte sur France Bleu Azur l'épopée du Train des Pignes à vapeur

À bord de voitures historiques, à moins de 30 km/h, embarquez au départ de Puget-Théniers pour un voyage inoubliable à la découverte d'Entrevaux et d'Annot ! Parcourez les paysages de l'arrière-pays niçois, entre le pays des oliviers et des châtaigniers, à destination de celui des Grès.

Benjamin Laffont est passionné par le train des Pignes et par sa vallée du Var !

Le Colorado niçois

Guillaumes est un village surprenant, vivant et accueillant ! La surprise vient des gorges rouges de Daluis qui vous conduiront là haut, voilà pourquoi vous serez dans le Colorado Niçois. Une heure et demi, pas plus, pour arriver dans ce véritable village provençal (Guillaumes n'a jamais était Italien) de montagne (à moins de 100 km de Digne et à 13 km de la station de Valberg). Vous voilà dans une Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis et aussi dans le Parc National du Mercantour. Guillaumes est aussi une halte incontournable de la route des grandes Alpes, les motards et les conducteurs de bolides luxueux adorent !

La nouvelle génération qui fait revivre le village : Kimberley Dimek, une jeune habitante de Guillaumes sur France Bleu Azur