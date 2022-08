Estelle Castadère, passionnée par les sorcières, les ogres, les fées et les Landes, adore narrer leurs histoires.

Estelle Castadère, la jeune mémoire des contes et légendes landais

Après son bac, Estelle part à Lyon et à Paris pour étudier la médiation culturelle et l’art du spectacle, mais après avoir passé 11 années hors des Landes et malgré un bac +5, elle comprend qu’il faudra qu’elle monte son propre projet.

Cette passion pour les contes la rattrape alors, et elle décide de revenir dans les Landes pour tenter l’aventure des Pins Parleurs, sa structure.

Estelle s’installe à Onard, entre Tartas et Montfort-en-Chalosse, et se déplace partout dans les Landes, là où les offices de tourisme, les mairies, les réserves naturelles, les écoles l’appellent, afin de perpétuer ces histoires qui nous viennent de la nuit des temps.