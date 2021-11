Esther Mérino, l'énergique éditrice limougeaude se raconte...

Née à Madrid, capitale et plus grande ville d'Espagne, Esther Mérino aurait pu se sentir à l'étroit en Limousin. C'est tout le contraire : elle porte sur sa région d'adoption, un regard positif et enjoué...

Le limousin, n'a pas été sa première destination française, il y a eu un petit périple avant : Issy-les-moulineaux, Paris puis les Pyrennées orientales, à Prades et enfin, en 2013, l'arrivée dans le limousin.

je suis arrivée en 1997, un peu par hasard..."

"Le hasard", dit-elle avec humilité mais son parcours est ponctué de ces signes du destin qu'elle a su saisir, créant ainsi, malgré les vicissitudes de la vie, un chemin passionnant. Son chemin.

"Je ne devais rester qu'un an pour apprendre la langue", précise t'elle vingt-quatre ans plus tard !

L'étudiante, jeune fille au pair s'est mue en éditrice avertie. Après avoir créé la maison Sol y Lune, en 2019, elle reprend les éditions des Monédières, anciennement brivistes et aujourd'hui installées à Limoges.

Limoges, une ville de culture

"J'espère que les limougeauds en sont concsicients [...] ici, on a une offre culturelle très abondante", Esther Mérino cite alors le cinéma, le cinéma indépendant, l'opéra, la bibliothèque "géniale", le théâtre l'Union, le salon du livre,..

Pas de doutes, notre madrilène a adopté sa région et s'y sent heureuse. A travers son regard enthousiaste, on rédécouvre notre ville et se rémémore ses attraits.

Très étonnée de retrouver autant d'Espagnols, ici..."

Une communauté très présente, depuis plusieurs générations. L'occasion de nous donner quelques bonnes adresses de restaurants où l'on peut manger espagnol mais aussi de nous conter la gastronomie de son pays...

L'écouter nous raconter son espagne, c'est profiter d'une oasis de chaleur au coeur de l'hiver : à consommer sans modération !

Esther Mérino, Espagne 1/5 Copier

Esther Mérino, Espagne 2/5 Copier

Esther Mérino, Espagne 3/5 Copier

Esther Mérino, 4/5 Copier

Esther Mérino, Espagne, 5/5 Copier

Découvrez le site des éditions des Monédières

Zoom sur....

France bleu Limousin espère que vous avez passé un agréable voyage en compagnie d'Esther Mérino...